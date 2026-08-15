Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения
FT: Украина засекретила статистику ракетных ударов из-за дефицита систем ПВО
Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ перестало раскрывать данные о воздушных атаках, пытаясь утаить количество неперехваченных целей и сохранить моральный дух граждан.
Командование ВСУ столкнулось с серьезными проблемами в противовоздушной обороне, передает РИА «Новости».
Британская газета Financial Times отмечает критическую ситуацию с боеприпасами. «Дефицит стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», – пишет издание.
Собеседники британских журналистов пояснили, что подобные меры продиктованы соображениями безопасности и желанием избежать паники среди граждан.
В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева западным оружием лишь усугубляет конфликт. Российские власти считают поставки вооружений прямой угрозой, которая отдаляет перспективы мирного урегулирования и вовлекает страны НАТО в противостояние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона перестала раскрывать данные о количестве обнаруженных российских ракет.
Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Президент США, между тем, ответил отказом на просьбу Киева о предоставлении дополнительных боеприпасов для систем Patriot.