Замглавы МИД Галузин назвал европейские призывы к миру пустыми

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

По словам дипломата, западные страны намерены и дальше финансировать киевский режим и поставлять ему вооружение стран НАТО, передает РИА «Новости».

«Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ», в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов», – подчеркнул Галузин.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад выделяет новые средства на поддержку украинской армии, используя ее как инструмент против Москвы. Россия готова к содержательному диалогу, но только если Европа подтвердит реальную готовность учитывать российскую позицию по вопросам безопасности конкретными действиями, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы Киева планируют заморозить конфликт для усиления украинской армии.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал политическую волю Запада главным условием для возобновления мирного процесса.