Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Дрозденко сообщил о повреждениях инфраструктуры в Ленобласти
Повреждения объектов инфраструктуры зафиксированы в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Губернатор региона Александр Дрозденко в Max сообщил о последствиях отражения атаки дронов. По его словам, над территорией области были перехвачены 56 беспилотных летательных аппаратов.
«Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры <…> в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Дежурные службы работают. Последствия оперативно ликвидируются. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется», – заявил глава региона.
В настоящее время на местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Специалисты занимаются оценкой нанесенного ущерба и устранением последствий атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 июля власти зафиксировали падение обломков беспилотников в районе порта Высоцк.
В тот же день общее число уничтоженных над регионом дронов достигло 67 единиц.