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Минобороны сообщило об уничтожении свыше 1200 военных ВСУ за сутки
Вооруженные силы России заявили об уничтожении более 1250 украинских военнослужащих и освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Минобороны России в Mах сообщило об улучшении тактического положения группировок «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» в ходе специальной военной операции. Подразделения «Севера» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в Сумской области, а также формированиям ВСУ в Харьковской области. Противник потерял свыше 210 человек и военную технику.
Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, атаковав пять механизированных бригад, батальон беспилотных систем и бригаду морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике и Харьковской области. Потери противника: до 210 военнослужащих, четыре бронированные машины и артиллерийские орудия. В Красном Лимане 25-я армия продвигается на запад, а 67-я мотострелковая дивизия заняла пять опорных пунктов и 59 зданий.
Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 100 украинских военных в районе Константиновки и зачистив 26 зданий. Всего за сутки в зоне ответственности Южной группировки потери ВСУ составили более 210 человек, две бронированные машины и 24 автомобиля.
Группировка «Центр» поразила силы и технику восьми бригад ВСУ и шести бригад нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР, уничтожив до 300 украинских военнослужащих. «Восток» освободил Писанцы и Новоселовку, а также нанес удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, уничтожив свыше 490 военных.
Группировка «Днепр» атаковала механизированную бригаду ВСУ в Запорожской области, потери противника достигли 40 человек.
По информации Минобороны, за сутки российские силы уничтожили два МиГ-29, объекты инфраструктуры и сбили 590 беспилотников, а также ракету HIMARS. С начала спецоперации уничтожено 673 самолета, 284 вертолета, свыше 170 тыс. беспилотников и почти 30 тыс. танков и бронированных машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об улучшении тактического положения войск на нескольких направлениях. Днем ранее российские военные уничтожили более 1300 солдат противника. В середине июня штурмовые отряды заняли северо-западные окраины Красного Лимана.