Tекст: Алексей Дегтярёв

«Освобождение Нового Поля позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля севернее Коммунаровки и создать условия для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей», – заявили в Министерстве обороны, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что потери украинских сил составили до роты личного состава. Также противник потерял семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре наземных роботизированных комплекса. Помимо этого, ликвидировано более 20 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Напомним, ВС России в последние сутки освободили Щербаковку в Харьковской области и Новое Поле в Запорожской.

Несколькими днями ранее российские военные освободили Васютинское и Торецкое в ДНР. Также ВС России провели зачистку в Ивановке в Харьковской области.