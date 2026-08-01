Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.0 комментариев
Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины в Киеве и области.
Поражённые предприятия производили комплектующие для ракет, беспилотников и средств РЭБ, а также выпускали радиолокационную технику, говорится в канале Max Минобороны.
Сообщается, что мощные взрывы прогремели в Соломенском районе Киева, а также в Вишнёвом и Бучанском районе Киевской области.
По данным мониторинговых центров, ВС РФ для ударов по целям задействовали около 30 ракет «Искандер» и «Циркон».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки по Киевскому региону были поражены завод по производству и ремонту военной техники «Укроборонпром», ТЭЦ №6 в Деснянском районе, а также АЗС «UKRNAFTA» в районе Березняков.
Россия продолжает наносить удары и по складским хабам Украины. Так, минувшей ночью ВС России разнесли склады «Новой почты» №1 в Вишнёвом Киевской области и №21 в Полтаве. Всего за последние сутки Армия России уничтожила четыре крупных отделения этой украинской логистической структуры – в Днепропетровске, Харькове, Виннице и Полтаве.
Напомним, утром в субботу сообщалось, что Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева. Кроме того российские военные накануне вечером уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой.