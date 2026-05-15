    Германия проводит политический эксперимент с турецкими эмигрантами
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Путин поручил прокуратуре проверить защиту регионов от наводнений
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин
    Афганистан заявил о планах направить трудовых мигрантов в Россию
    Россия увеличит экспорт халяльных непродовольственных товаров
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня

    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента Российской академии образования принял участие в эксперименте по сдаче единого государственного экзамена, но не справился с заданиями, о чем сам и сообщил журналистам.

    Академик РАН Геннадий Онищенко попытался написать единый госэкзамен по личной просьбе министра просвещения, но не справился с заданием.

    «Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил Онищенко в интервью НСН.

    Заместитель президента РАО признался, что получив экзаменационный бланк, совершенно ничего в нем не понял. Формат с выбором правильного варианта напомнил ему теоретическую часть тестирования на водительские права, где нужно просто угадать ответ.

    При этом академик обратил внимание на нехватку опытных педагогов. По его словам, учителей, способных принимать традиционные экзамены, в школах почти не осталось, так как большинство из них уже вышли на пенсию. Какой именно школьный предмет он взялся сдавать в рамках эксперимента, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Онищенко рассказал о вариантах переименования среднего профессионального образования. До этого он заявил о невозможности отмены школьных домашних заданий. Также академик выступил за введение оценок по поведению для учеников.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    14 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли точные удары по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в городе Кривой Рог.

    Российские военные применили телеуправляемые беспилотники «Герань» для удара по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге, сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Мах. Использование управляемых дронов позволило добиться высокой точности попаданий.

    Ранее работа предприятия была парализована из-за систематических атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным военкора, площадки комбината использовались украинскими силами в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Это делает завод законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска повредили промышленное предприятие в Кривом Роге. В этот же день беспилотники «Герань» поразили производственный объект в Ужгороде. В прошлом году армия России уничтожила цех по сборке дронов в районе Запорожья.

    14 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время интервью на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и юго-восточной частях города – улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки. Ранее Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка.

    15 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Вокзал Грозного первым в мире получил сертификат «Халяль»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожный комплекс столицы Чечни первым в мире официально признан отвечающим исламским нормам благодаря наличию молельных комнат и передовой инфраструктуре, сообщили в РЖД.

    Пассажирский вокзал Грозного стал первым на планете среди подобных объектов обладателем сертификата «Халяль».

    «В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026» вокзалу Грозный вручили сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России. Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение», – сообщили РИА «Новости» в РЖД.

    Здание открыли ровно год назад, и оно быстро превратилось в визитную карточку Чечни. Представители компании отметили, что комплекс не имеет равных в стране по планировочным и инженерным решениям.

    Для удобства пассажиров здесь предусмотрены современные системы оповещения, онлайн-табло и бесплатный доступ к Wi-Fi. На территории работают автоматизированные камеры хранения, справочные терминалы, детские зоны и комнаты матери и ребенка. Здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.

    А накануне новый мусульманский стандарт MuslimFriendly появился в российских клиниках и санаториях. Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние пять лет экспорт российских продуктов питания по стандартам «Халяль» вырос почти в два раза – до 388 млн долларов в год.

    До этого сообщалось, что более четверти россиян уже выбирают продукцию и услуги с этой отметкой при доле мусульман в стране около 15%.

    15 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.


    «Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.

    Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    15 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» накануне был установлен контроль над Чайковкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» взяли под контроль Чаривное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

    За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

    До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    15 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Минпромторг намерен увеличить экспорт халяльных непродовольственных товаров

    Минпромторг планирует нарастить экспорт российской халяльной парфюмерии и косметики

    Tекст: Денис Тельманов

    Драйвером роста экспорта российской халяльной продукции в страны исламского мира станут промышленные товары, включая косметику и парфюмерию.

    Министерство промышленности и торговли России активно работает над сертификацией и адаптацией промтоваров к требованиям государств-потребителей, передает Интерфакс. По словам замглавы ведомства Романа Чекушова, в 2025 году объем экспорта отечественной халяльной продукции составил около 388 млн долларов. Покупателями выступили практически все страны исламского мира.

    «Потенциал у поставок гораздо больше. Основной объем – это, конечно, продукция, которая относится к сельскому хозяйству (к пищевой продукции и перерабатывающей промышленности), которую курирует Минсельхоз России», – заявил Чекушов в кулуарах форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

    Заместитель министра подчеркнул, что ведомство видит значительные перспективы для промышленного сектора. Сертификаты халяль выдаются не только на продукты питания, но и на косметику и парфюмерию, производство которых активно развивается в стране. Получение таких документов российскими производителями станет одним из главных факторов дальнейшего роста экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки российских продуктов питания по стандартам халяль достигли 388 млн долларов в год.

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту об активном экспорте халяльной продукции в арабские страны. Министерство промышленности и торговли назвало косметику и парфюмерию пилотными категориями для проекта о «российской полке».

    15 мая 2026, 06:35 • Новости дня
    Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.

    Город Белгород и одноименный муниципальный округ стали целями ракетного удара украинских войск, передает ТАСС. Представители региональных властей оперативно оценили последствия произошедшего инцидента и успокоили граждан.

    В региональном оперативном штабе официально подтвердили факт атаки на населенные пункты. «Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

    В конце февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион без пострадавших.

    В середине того же месяца украинские военные повредили городские объекты энергетики.

    15 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Командование ВСУ попыталось убить раненого колумбийского наемника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование совершило попытку убить раненого наемника из Колумбии Гуилиана Андреаса Галльего Роско, чтобы не допустить его пленения.

    Пленный иностранец Гуилиан Андреас Галльего Роско поделился подробностями инцидента на видео, передает ТАСС. Украинское командование отказало пострадавшему в эвакуации, намеренно оставив на позициях.

    «Я сказал, что меня ранили, но старший группы сказал, что со мной все в порядке», – рассказал колумбиец. Он добавил, что сослуживцы просили командира помочь, однако тот приказал оставить раненого дожидаться украинских солдат. Вскоре рядом начали падать артиллерийские снаряды, выпущенные своими же.

    Российские силовые структуры уточнили детали захвата. Бойцы седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» взяли иностранца в плен около харьковского села Старица. Военнослужащие успешно отразили атаку смешанного подразделения, состоявшего из граждан Колумбии, Бразилии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили пожелавшего сдаться в плен колумбийца ударом беспилотника.

    Накануне командование ВСУ перебросило иностранных бойцов в Сумскую область без базового обеспечения.

    В начале мая президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия сограждан в боевых действиях на Украине.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    15 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

    Швыдкой назвал понятным сигналом обращение Японии к России с просьбой о нефти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.

    Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.

    Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.

    Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.

    15 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Захарова: От атак ВСУ во время псевдоперемирия Зеленского погибли 25 россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Непрекращающиеся удары ВСУ во время «псевдоперемирия» Владимира Зеленского привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

    «В результате украинских обстрелов и ударов БПЛА за период действия введенного Россией режима прекращения огня и объявленного Зеленским псевдоперемирия с 5 мая, которое ВСУ тоже не соблюдали, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребенок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о введении одностороннего «режима тишины».

    Ранее сообщалось, что украинские войска нарушили праздничное перемирие почти 9 тыс. раз. В результате обстрелов Херсонской области погибли два мирных жителя.

    14 мая 2026, 23:57 • Новости дня
    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО с 08:00 по 23:00 мск перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что 14 мая с 08:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Крымом.

    Накануне российские расчеты ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами страны

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

