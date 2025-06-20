Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около пунктов Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab.
Между тем подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Сечи, Алексеевки, Писаревки, Андреевки, Рыжевки и Кондратовки Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Резниково Харьковской области.
При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Песчаным, Купянском Харьковской области и Кировском ДНР.
Противник потерял более 200 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Выемки, Миньковки, Федоровки, Клебан-Быка и Константиновки ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Поддубного, Веселого ДНР, Гуляйполя Запорожской области и Степового Днепропетровской области.
ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Малой Токмачки, Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Уничтожены до 85 военнослужащих противника, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Накануне сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области
Ранее они освободили Ульяновку в ДНР, а конце прошлой недели освободили Зеленый Кут в ДНР.