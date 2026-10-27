Лантратова обозначила время действия режима тишины в Алешках

Лантратова: Режим тишины в Алешках продлится до 22:59 мск 1 ноября

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Режим тишины действует с 04:00 сегодняшнего дня по московскому времени и с 03:00 по киевскому на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он продлится до 22:59 1 ноября», – написала она в Мах.

Лантратова отметила, что договоренности о соблюдении режима тишины выполняются полностью, нарушений прекращения огня ни с одной из сторон не зафиксировано.

Она также сообщила о продолжении совместной работы с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. По словам Лантратовой, от соблюдения договоренностей зависит возможность оказать помощь людям, остающимся в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о начале режима тишины для проведения гуманитарной операции в Алешках. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что в заблокированном городе остаются около двух тысяч человек.

В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила одновременное установление режима тишины со стороны России и Украины.