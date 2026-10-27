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Путин открыл пленарное заседание саммита ФСЭГ в Москве
Путин открыл заседание восьмого саммита стран – экспортеров газа в Москве
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в Центре международной торговли в Москве.
«Прежде всего, хотел бы вас всех поприветствовать, поблагодарить за то, что вы сочли возможным, нашли время приехать в Москву. Рад всех вас приветствовать на восьмом саммите форума стран экспортеров газа», – заявил глава государства, его слова передает РИА «Новости».
Ожидается, что в своей речи президент поднимет геополитические проблемы, с которыми сегодня сталкивается газовая отрасль. Перед заседанием главы иностранных делегаций сделали совместное фото.
В саммите принимают участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступит с видеообращением. Страну-наблюдателя Мозамбик представляет президент Даниэл Франсишку Шапу, а Алжир представлен на уровне премьер-министра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил о закреплении роли природного газа как оси энергетической стабильности в XXI веке.
В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии российского лидера в мероприятии.