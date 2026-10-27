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Песков не подтвердил планы разговора Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о подготовке телефонного разговора Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии.
Информацию о подготовке телефонного разговора президента России Владимира Путина с финским лидером Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пока нельзя подтвердить, передает РИА «Новости».
«Нет, не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков журналистам, комментируя публикации американских СМИ о якобы намеченной на вторник беседе политиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник агентство Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стере для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.
В июле Дмитрий Песков не стал подтверждать возможность беседы российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
В прошлом году пресс-секретарь президента подчеркнул недопустимость превращения потенциального диалога Москвы и Парижа в попытку читать нотации.