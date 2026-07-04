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    ВС России сорвали попытку киевского режима ответить на массированный удар
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
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    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    7 комментариев
    4 июля 2026, 17:07 • Новости дня

    Песков не стал анонсировать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой разговор, передает ТАСС.

    4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Российский лидер уже направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 07:07 • Новости дня
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    Путин предложил повысить в звании Картавкина после взятия Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

    В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.

    «Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.

    После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.

    Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.

    «Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
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    4 июля 2026, 03:11 • Новости дня
    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    ВС России прорвали рубежи обороны ВСУ при освобождении Константиновки

    Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    При освобождения Константиновки в ДНР подразделения ВС России разделили силы противника на отдельные очаги, которые были последовательно уничтожены, доложил президенту Владимиру Путину командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

    «Четвертая отдельная мотострелковая бригада в ходе боев за Константиновку наступала в левобережной части города. На подступах к городу и непосредственно в Константиновке противник подготовил четыре рубежа обороны, которые представляли собой систему залитых бетоном укрепрайонов. Здесь была создана практически неприступная оборона», – сообщил он в ходе доклада президенту.

    Генерал-майор Антон Грунис пояснил, что российские бойцы, наступая с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, рассекли группировка противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожались.

    В настоящее время Константиновка находится под полным контролем российских сил. Завершаются мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые пытаются укрыться в подвалах и разрушенных строениях.

    Вечером 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки и заявил об особой важности освобождения населенного пункта. ВС России пресекли попытку группы солдат ВСУ прорваться в Константиновку.

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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    3 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ РИА Новости

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

    Глава государства отметил, что начальник Генштаба практически ежедневно докладывает о ситуации, а соединения и части действуют в соответствии с замыслом военного руководства, сообщает официальный сайт Кремля. По его словам, полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, планово создаётся полоса безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

    Президент заявил, что подразделения противника пытаются удерживать позиции, однако под натиском российских войск отступают с большими потерями. Он сообщил, что с начала года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трех тыс. кв. км земли в Донбассе и Новороссии.

    Отдельное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг», а также вопросам обеспечения дальнейших наступательных действий в летний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 09:56 • Новости дня
    Дмитриев жестко раскритиковал британские СМИ за нападки на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал СМИ Великобритании за нападки на президента США Дональда Трампа в 250-летие основания Штатов.

    Дмитриев обратил внимание на недружественные публикации лондонских изданий об американском лидере, передает РИА «Новости». Поводом для реакции послужила статья газеты The Telegraph о якобы имеющемся у Дональда Трампа беспокойстве перед промежуточными выборами.

    «Почему британская пресса постоянно атакует президента Трампа, даже на 250-летнюю годовщину США?» – написал глава РФПИ в социальной сети X. Он прикрепил к своему посту скриншот профиля упомянутого издания со ссылкой на этот материал.

    Соединенные Штаты традиционно отмечают 250-летие подписания Декларации независимости четвертого июля. Промежуточные всеобщие выборы в стране пройдут в первый вторник ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Администрация США решила выпустить к юбилею страны новые паспорта с портретом американского лидера.

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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США

    Путин напомнил Трампу об ответственности России и США за мировую безопасность

    Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости, подчеркнув общую ответственность двух ядерных держав за поддержание мировой стабильности.

    Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

    Текст соответствующей телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля. «Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки», – говорится в послании.

    «Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества.

    За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства.Путин также выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества», – отметил Владимир Путин.

    В своем обращении российский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

    «Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества», – заключил он.

    Российский презилент пожелал коллеге и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам – счастья и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России поздравил американского коллегу с Днем независимости.

    В июне Владимир Путин направил Дональду Трампу послание по случаю 80-летия.

    В апреле лидеры двух стран провели полуторачасовую телефонную беседу.

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    3 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Российские войска с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и установили контроль более чем над тремя тыс. квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

    Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел рабочее совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками, сообщает официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, за последнее время «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, «планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины».

    Путин также отметил, что украинские подразделения пытаются удерживать занимаемые рубежи, однако «под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту России Владимиру Путину в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 02:20 • Новости дня
    Путин поручил выяснить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Путин поручил оценить вовлеченность подстрекателей к войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин поручил провести детальный анализ вовлеченности западных союзников киевского режима в реальные боевые действия для принятия будущих решений.

    «Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ  вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия – это анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем», – заявил он в ходе совещания с командованием Генштаба в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин пояснил, что такой анализ может понадобиться и военным, и руководству страны при дальнейшем развитии ситуации.

    Вечером 3 июля Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Путин назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе совещания с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин отметил, что создание полосы безопасности – одна из важных задач боевой работы.

    «Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач», – передал слова президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    При этом размер буферной полосы на границе будет напрямую зависеть от интенсивности атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры, уточнил он.

    Песков отметил, что президент указал на прямую связь между атаками на российскую инфраструктуру и глубиной буферной территории.

    «Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, российский лидер отметил плановое создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.

    Он добавил, что стратегическая инициатива сейчас полностью принадлежит Москве.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта.

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    4 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
    Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин охарактеризовал украинские власти как лицедеев, чьи бравурные заявления об успехах лишь дезорганизуют их самих и их западных спонсоров.

    «Поскольку эти лицедеи,.. они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    Так российский лидер оценил попытка ВСУ выставить мнимые достижения в зоне СВО ради удовлетворения западных спонсоров.

    Он отметил, что Вооруженные силы России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.

    В доказательство его слов начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону» и пытается убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах
    Герасимов доложил Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В июне Вооруженные силы России взяли под контроль значительные территории и нанесли массированные удары по инфраструктуре противника, дорожил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

    «Войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории», – доложил Путину Герасимов на совещании с командованием Генштаба.

    Наиболее высокие темпы продвижения, по его словам, зафиксированы у группировок «Север» и «Восток». При этом украинская сторона пытается скрыть потерю позиций.

    «Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы», – отметил глава Генштаба.

    По его словам, киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону».

    Герасимов заявил, что на Купянском направлении украинское командование безуспешно пытается вернуть утраченные рубежи.

    С середины мая потери украинских войск там достигли 2500 человек, уничтожено 772 единицы техники. Одновременно близится к финалу освобождение Красного Лимана, имеющего ключевое логистическое значение.

    Южная группировка выбила противника из Константиновки, являющейся важным узлом обороны. На счету подразделений «Центра» и «Востока» числятся десятки взятых под контроль сел, включая Кутузовку и Александровку. Передовые штурмовые группы находятся в девяти км от южных окраин Запорожья.

    Российская армия продолжает методично уничтожать военно-промышленный комплекс противника. За месяц нанесено пять массированных ударов по 55 объектам, включая аэродромы и заводы по производству беспилотников. В начале июля высокоточным оружием поражены ключевые авиационные предприятия в Киеве.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.

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    4 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Путин допустил диверсионно-террористические действия ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне мнимых успехов ВСУ российская сторона должна быть готова к диверсионно-террористическим действиям ВСУ ради подкрепления лживых заявлений перед западными спонсорами, предупредил президент России Владимир Путин.

    «Что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны, во-первых, иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях», – сказал он на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

    Путин подчеркнул, что к этим возможным вылазкам нужно быть готовыми.

    Вечером 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин также рассказал, почему бравурные заявления Киева  о мнимых победах на руку России.


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