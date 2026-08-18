18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Глава Мьянмы возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Находящийся в Москве с официальным визитом лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн принял участие в традиционной мемориальной церемонии перед переговорами на высшем уровне.
Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает РИА «Новости».
Эта церемония является обязательной частью протокола для всех зарубежных лидеров, прибывающих в Россию с официальными и государственными визитами.
В дальнейшем политик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Ожидается подписание ряда совместных документов.
Текущий визит стал вторым для Мин Аун Хлайна с момента его назначения на пост президента в апреле 2026 года. Ранее лидеры двух стран встречались в середине июня на саммите Россия – АСЕАН, который проходил в Казани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы.
В сентябре прошлого года российский лидер провел встречу с Мин Аун Хлайном.
Ранее политик заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.