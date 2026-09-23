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Шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ
Самолет ВВС Швеции второй день подряд провел разведку над территорией Финляндии
Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen второй день подряд ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ, следует из полетных данных.
Воздушное судно военно-воздушных сил Швеции два дня подряд осуществляет радиолокационную разведку вблизи рубежей России, передает РИА «Новости».
Борт поднялся с авиабазы в Линчепинге около девяти часов утра по московскому времени и направился в сторону Финляндии.
Оказавшись в финском воздушном пространстве, самолет пролетел вдоль всего периметра границы с юга на север. Затем он начал кружить неподалеку от Мурманской области. Отмечается, что шведский Gulfstream регулярно проводит подобные операции у западных рубежей страны, а иногда появляется над Черным морем около Крыма.
В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО на западном направлении. Представители альянса постоянно расширяют свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания на фоне спецоперации. Российские власти неоднократно выражали серьезную обеспокоенность наращиванием военного присутствия западного блока в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 сентября шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen приблизился к российским рубежам на севере Финляндии.
Несколькими днями ранее аналогичный борт совершил облет вдоль границы с Россией.
Накануне разведывательное воздушное судно НАТО Saab 340B ISR проследовало вдоль южных рубежей Калининградской области.