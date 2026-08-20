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    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    42 комментария
    20 августа 2026, 00:58 • Новости дня

    Мэр Киева сообщил о взрывах и пожарах в городе

    Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожарах в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе и угрозе баллистических ракет, он добавил, что в ряде районов горят склады.

    «Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Пребывайте в укрытиях! В Святошинском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком-тоже пылают нежилые помещения», – написал он.

    Кличко добавил, что ракеты все еще летят в сторону Киева и нужно пребывать в укрытии.

    По его словам, в Святошинском горят складские помещения, передает РИА «Новости».

    В Дарницком районе Киева горят нежилые помещения, также паблики пишут о новом прилёте по складам в Броварах, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    19 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    Украина начала атаковать иранские фуры на границе России и Белоруссии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники наносят удары по грузовым автомобилям с иранскими товарами на пунктах пропуска российско-белорусской границы, осложняя работу спасательных служб.

    Украинские военные начали целенаправленно атаковать фуры, перевозящие продукты из Ирана, на пунктах пропуска через российско-белорусскую границу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Сообщается, что больше всего страдает терминал «Красный камень» в Брянской области. За последнюю неделю подтверждены минимум три удара прямо на территории пункта. Во время атаки сгорели фуры, которые везли иранские финики и арбузы в Беларусь.

    В одном из случаев беспилотник ударил по грузовику прямо во время движения. Водитель сумел доехать до Гомельской области, где оставил горящий прицеп. Кроме того, недалеко от этого контрольно-пропускного пункта дроны атаковали два гражданских автобуса.

    По информации источника, налеты осуществляются волнами. Изначально границу пересекает дрон-разведчик, после чего с интервалом в 10–15 минут запускаются группы беспилотников «Дартс». Такая тактика применяется для того, чтобы помешать пожарным оперативно ликвидировать возгорания. Отмечается, что в последнее время дроны запускаются из района села Халявина в Черниговской области.

    В начале июля украинские военные повторно атаковали таможенный переход «Красный камень» в Брянской области.

    Во время одного из налетов от ударов дронов пострадали три белорусские фуры.

    На этом же погранпереходе вражеский беспилотник врезался в пассажирский автобус.

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    19 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского

    НАБУ и САП начали спецоперацию против чиновников офиса Зеленского

    На Украине разоблачили преступную группировку в офисе Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    НАБУ и САП проводят масштабные мероприятия по задержанию участников криминальной сети, состоящей из депутатов Рады, а также сотрудников офиса Владимира Зеленского, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировали следственные действия на Украине, передает ТАСС.

    Под подозрение попала группа лиц из высшего эшелона власти.

    «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц», – заявили в ведомстве.

    Представители прокуратуры добавили, что все подробности расследования будут представлены общественности позднее.

    В мае Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала ареста бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

    В рамках данного расследования украинские правоохранители обвинили шестерых новых фигурантов в отмывании денег.

    В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих депутатов Верховной рады.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    Politico: Уволенный министр обороны Украины бросил вызов Зеленскому
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массовых протестов, спровоцированных его отставкой, экс-глава Минобороны Михаил Федоров потребовал провести на Украине выборы президента вопреки военному положению.

    Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров потребовал провести президентские выборы на фоне спецоперации, передает Politico.

    Напряжение вокруг Владимира Зеленского возросло после недавних перестановок в правительстве, в результате которых популярный политик лишился своего поста.

    «Люди не могут бесконечно жить в состоянии, когда они не понимают, почему принимаются те или иные решения», – заявил Федоров в видеообращении, комментируя кадровые изменения. Он добавил, что украинцы имеют право на правду и должны сами выбирать власть.

    Организация выборов в нынешних условиях будет сложной задачей из-за действующего военного положения, введенного в феврале 2022 года. Конституция Украины запрещает голосование в этот период. Федоров подчеркнул необходимость обеспечения избирательных прав для военных, граждан за рубежом и жителей прифронтовых зон.

    Зеленский, избранный в 2019 году, сталкивается с давлением со стороны международных лидеров, призывающих к выборам. Однако он настаивает на невозможности их проведения во время боевых действий. Популярность президента начала снижаться на фоне обвинений в коррупции и вопросов к прозрачности его администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

    Украинское издание «Страна» заявило об угрозе открытия «внутреннего фронта» для Владимира Зеленского.

    Увольнение чиновника месяцем ранее спровоцировало мощный внутриполитический кризис с массовыми протестами.

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    19 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Рада утвердила нового министра обороны Украины

    Депутаты Верховной рады утвердили Хмару на пост министра обороны Украины

    Рада утвердила нового министра обороны Украины
    @ ssu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны Украины.

    Решение об утверждении Евгения Хмары на должность руководителя военного ведомства поддержали 312 депутатов, передает РИА «Новости». Прямая трансляция заседания парламента велась на YouTube-канале «Рада».

    Месяцем ранее, 16 июля, парламент утвердил 16 новых министров, однако кресла руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств оставались вакантными.

    Кроме того, 22 июля был подписан указ о смене командования. На должность главкома объединенными силами ВСУ вместо Александра Сырского назначили Михаила Драпатого.

    Ранее Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на должность главы министерства обороны.

    Перед парламентским голосованием кабинет министров освободил чиновника от обязанностей временно исполняющего обязанности руководителя ведомства.

    Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    19 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег

    Замглавы офиса Зеленского Мудрая оказалась фигуранткой дела об отмывании денег

    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи по делу «Форрест Гамп» преступной группировки с участием депутатов и чиновников Украины, на которых фигурирует замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки «Форрест Гамп», передает РИА «Новости».

    В резонансном деле фигурирует заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая,  также бывший депутат Верховной рады и председатель правления государственного банка.

    Детектив ведомства Михаил Романюк рассказал подробности раскрытой схемы. «НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен (3,3 млн долларов ) наличкой», – заявил он на видеозаписи.

    Отмытые через подставные компании деньги предназначались для внесения залога за участника энергетического коррупционного дела «Мидас». В состав группировки, помимо Мудрой, входили бывший депутат парламента и глава наблюдательного совета Sense Bank.

    На опубликованных пленках чиновница обсуждает покровительство над Sense Bank с бизнесменом по имени Тимур, которым может быть соратник Зеленского Миндич. Ранее стало известно об обысках у заместителя руководителя офиса Зеленского, а также у ряда действующих и бывших депутатов.

    Украинские антикоррупционные органы начали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Силовики пришли с обысками к заместителю руководителя этого ведомства Ирине Мудрой.

    НАБУ и САП организовали масштабную спецоперацию в отношении парламентария от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятый под стражу на хорватской территории гражданин Украины является профессиональным водолазом и подозревается в совершении теракта на газопроводах в Балтийском море, сообщило Bild.

    Подозреваемый Владимир Ж. был арестован правоохранительными органами Хорватии в среду утром, передает РИА Новости.

    «Задержанный сейчас в Хорватии Владимир Ж., вероятно, уже довольно долгое время известен немецким следователям», – сообщило немецкое издание Bild.

    В прошлом году польский суд отказался выдавать украинца Германии, после чего мужчина вновь оказался на свободе. Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила, что задержанный является профессиональным водолазом. Ему вменяют совершение взрыва в составе группы лиц и антиконституционную диверсию.

    Следствие считает, что фигурант работал в команде другого украинца Сергея К. Эта группа осенью 2022 года заложила взрывчатку на магистралях системы «Северный поток» возле острова Борнхольм. Обвинения предполагаемому организатору диверсии были предъявлены в Гамбурге в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ФРГ обвинила задержанного в Хорватии украинца в минировании газопроводов.

    Месяцем ранее немецкое ведомство выдвинуло официальные обвинения против другого фигуранта дела.

    Осенью прошлого года суд Варшавы арестовал Владимира Журавлева на семь дней.

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    19 августа 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского

    Политолог Шеслер: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского

    Эксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского
    @ nabu.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Спецоперации по разоблачению преступной организации, действовавшей при участии высокопоставленных чиновников офиса Владимира Зеленского и других лиц, преследует несколько целей. Среди них – укротить лично Зеленского, а также сорвать назначение Евгения Хмары на должность министра обороны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Конфронтация между Владимиром Зеленским и теми силами, которые фактически управляют Украиной извне, вышла на новый уровень», – считает политолог Лариса Шеслер. Она напомнила, что инструментами воздействия на Банковую являются в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

    В этой связи операция антикоррупционных органов по разоблачению преступной организации, которая получила название «Форрест Гамп», преследует несколько целей. «Первая – припугнуть и укротить Зеленского. Вторая – оказать давление на депутатов Верховной рады, чтобы они не утверждали кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны», – уточнила собеседница.

    Эксперт обратила внимание на фигурантов расследования – речь идет о людях, которые так или иначе имеют влияние на парламент. Среди них, в частности – депутат из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Столар. Как отметила Шеслер, в последнее время фракция голосует за одиозные законопроекты, которые выдвигают «Слуги народа».

    «Столар известен как один из крупных застройщиков в Киеве. Бизнесмен беспринципен и в политических конструкциях преследует лишь собственную выгоду», – рассказала политолог. В фарватере украинской власти следует и другой фигурант – бывший нардеп, застройщик Максим Микитась. Он имеет доступ к финансовым потокам, добавила аналитик.

    «В условиях деградации промышленности застройщики, как и агробароны, остаются ключевыми фигурами в украинском бизнесе. Вместе с тем, они плотно аффилированы с властью, поскольку речь идет о выделении земельных участков, государственном финансировании и фактически о зависимости от госаппарата. Поэтому и Столар, и Микитась всегда подыгрывают руководству страны», – объяснила Шеслер.

    Отдельно она коснулась фигуры заместителя руководителя офиса президента Украины Ирины Мудрой, у которой прошли обыски в рамках операции «Форрест Гамп». «Мудрая не рулит, как, например, Давид Арахамия или Андрей Ермак. Но она держит в руках очень много информации о цепочках, связывающих между собой украинский бизнес, министерство обороны, офис Зеленского. Другими словами, через нее можно установить и доказать коррупционные связи», – детализировала собеседница.

    Более того, нет никаких сомнений в том, что операция по разоблачению преступной организации и ранее прозвучавший призыв Михаила Федорова о необходимости провести выборы в стране – звенья одной цепи, указывает спикер.

    «Я думаю, что многие политические силы на Западе посчитали нужным иметь в запасе серьезного игрока, способного составить конкуренцию Зеленскому. И, по всей вероятности, ставка сделана именно на экс-главу минобороны Федорова. В его пользу сыграло то, что он молод, легко управляем, не имеет отдельных рычагов влияния, как, скажем, Валерий Залужный, у которого большая поддержка в армии. Федоров – это фигура, которая может опираться только на толпу, на украинского обывателя, которого очень легко обмануть демократическими лозунгами», – пояснила Шеслер.

    Зеленский же, по прогнозам собеседницы, будет до последнего биться за свое место на верхушке политической пирамиды и упираться против проведения президентских выборов. «Он отлично понимает, как только он «слетает» – тут же теряет не просто капиталы, но и рискует лишиться жизни. Кого Зеленский сможет мобилизовать в свою поддержку – покажет время. Но важно понимать, что все структуры – местное самоуправление, избирательные комиссии и суды – на сегодняшний день подконтрольны Зеленскому», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации. Заявляется, что группа действовала под руководством действующего и бывшего депутатов Рады. Также в нее входили чиновники офиса президента Украины, говорится в сообщении НАБУ.

    «В ходе обысков в рамках операции «Форест Гамп» НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности временной следственной комиссии Рады. В нем содержатся коммуникационные решения и месседжи для реагирования на публичную ситуацию вокруг работы комиссии», – отмечается в сообщении.

    Обыски проходят, в частности, у замруководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой, которая отвечает за юридические вопросы, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Между тем, уже стало известно, что Зеленский уволил Мудрую с занимаемого ею поста.

    По данным Telegram-канала «Страна», операция затронула также нардепа Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Кроме того, в деле фигурируют чиновники минюста Украины и представители Sense Bank. Издание напоминает, что в среду должно состояться голосование по назначению Евгения Хмары на пост министра обороны. Процесс хотят сорвать сторонники бывшего главы ведомства Михаила Федорова, на стороне которых действует и НАБУ, указывается в посте. Примечательно, что у здания парламента второй день проходят митинги – около сотни человек выступают против отставки Федорова.

    «Не исключено, что НАБУ сейчас решило достать из «загашника» один из эпизодов дел по Микитасю, с которым можно было связать Столара и Мудрую. Цель – оказать информационно-политическое давление на Зеленского (через Мудрую) и побудить курируемую Столаром группу «Восстановление Украины» не голосовать за Хмару», – предполагает издание.

    По мнению авторов, задача Федорова и его «группы поддержки» – заставить Зеленского вновь внести его кандидатуру на должность министра обороны. Также, по данным «Страны», сторонники экс-главы военного ведомства начали требовать проведения выборов президента во время болевых действий, чтобы убрать от власти Зеленского и сделать Федорова новым главой государства.

    Отметим, что днем ранее Михаил Федоров опубликовал видеообращение, в котором призвал провести на Украине выборы. «Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату», – сказал он.

    По его словам, люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Федоров также заявил о системном кризисе управления на Украине: старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.

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    19 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    С Украины возвращены 103 российских военнослужащих, взамен Киеву передали 103 военнопленных ВСУ. сообщается в Max Минобороны.

    В настоящий момент освобожденные российские военнослужащие находятся под опекой профильных специалистов в Белоруссии, с ними также взаимодействует уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    После завершения первоначальных медицинских и психологических осмотров военнослужащих доставят на родину. Дальнейшее лечение и комплексную реабилитацию бойцы будут проходить в специализированных ведомственных госпиталях.

    Значимую роль в организации процесса обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Это государство оказало необходимые посреднические усилия гуманитарного характера для благополучного возвращения солдат домой.

    В конце июня Россия вернула из украинского плена 160 бойцов.

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    19 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское Министерство культуры добавило фронтмен российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

    Соответствующий приказ был размещен на официальном портале украинского ведомства, передает РИА «Новости». Анонс включения музыканта в этот перечень был сделан Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще 7 августа.

    Основанием для такого решения чиновников стали данные мониторинга средств массовой информации и анализ открытых источников. Музыченко вменяют регулярное участие в информационных мероприятиях, а также выступления группы в Донецке в текущем году и участие лидера коллектива в событиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters», – отмечается в документе министерства. Ранее, в мае, все участники The Hatters оказались в базе данных портала «Миротворец» по обвинению в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения призвал объявить Юрия Музыченко угрозой национальной безопасности.

    В январе текущего года украинские власти назвали угрозой для государства певицу Любовь Успенскую.

    В прошлом году Министерство культуры Украины включило в аналогичный список актера Никиту Джигурду.

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    19 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Водянское в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии около Белозерского, Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки и Матяшево в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кияницы, Уланово, Толстодубово, Радьковки и Садков в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в рядом с Прудянкой, Кудеевкой, Казачьей Лопанью, Василевкой и Должанкой.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Гавриловки, Червоного Оскола, Моначиновки, Ковалевки и Тамаргановки в Харьковской области, Святогорска и Маяков в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ у Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской Пустоши и Высокоивановки в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, шесть бронемашин, из них три американских бронетранспортера Stryker, и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    Днем ранее они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    А до этого ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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