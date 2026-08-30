Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС и ее персонал неприемлемыми

Tекст: Антон Антонов

Как сообщается на сайте МАГАТЭ, эксперты международной миссии фиксируют ежедневную военную активность вблизи станции: «Несколько раз в день слышны звуки военной активности, включая взрывы, часто на расстояниях, которые, по-видимому, находятся близко к объекту».

МАГАТЭ было проинформировано о трех инцидентах с беспилотниками. Один дрон упал 25 августа около пруда-охладителя, ранив двух работников. На следующий день другой аппарат сдетонировал у сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Третий беспилотник ударил по системе охлаждения энергоблоков.

«Атаки, угрожающие персоналу атомной электростанции или поражающие зоны хранения отработавшего топлива и пруда-охладителя, неприемлемы и должны прекратиться», – заявил Гросси.

Он добавил, что подобные происшествия несут серьезные риски для безопасности даже при отсутствии прямого воздействия на ядерные материалы. Руководитель агентства вновь призвал к максимальной военной сдержанности для защиты объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси назвал недавние удары беспилотников по Запорожской АЭС недопустимыми.

Станция более недели работает исключительно на аварийных дизельных генераторах.

МАГАТЭ добивается создания новой локальной зоны прекращения огня для восстановления линии электропередачи.