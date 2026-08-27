На смену Макрону готовят русофоба похуже

Сергей Худиев
Может ли православие развернуться на восток
Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.
Александр Коц
Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри
Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.
Анна Долгарева
Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности
Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?