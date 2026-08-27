Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.15 комментариев
В Москве стартовал масштабный форум ветеранов спецоперации
В Москве стартовал форум ветеранов спецоперации
Более 2 тыс. ветеранов и их родных собрались на масштабном форуме в Москве для обсуждения вопросов социальной адаптации и знакомства с инновационными программами комплексной реабилитации.
Столичный Дворец пионеров 27 августа стал площадкой для проведения Всероссийского форума «Вместе победим». Событие впервые собрало более 2 тыс. человек, среди которых представители власти, эксперты и военные корреспонденты.
Организаторами выступили фонд «Защитники Отечества», общество «Знание» и правительство Москвы.
К присутствующим обратился президент России Владимир Путин. «Созданная в нашей стране система поддержки ветеранов, их родных и близких развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами, учитывает конкретные жизненные ситуации», – подчеркнул глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила значимость комплексной помощи военнослужащим и их роли в патриотическом воспитании молодежи. По ее словам, правительство делает все необходимое для успешного трудоустройства и получения образования вернувшимися бойцами.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила о важности подготовки к возвращению героев домой. Она добавила, что система поддержки требует постоянного совершенствования с учетом мнения самих военнослужащих.
На площадке представлены более 20 партнерских зон с программами реабилитации. Участники могут ознакомиться с высокотехнологичными протезами, получить психологические консультации и протестировать инновационные тренажеры для восстановления здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин расширил перечень подопечных государственного фонда «Защитники Отечества».
В прошлом месяце организация учредила всероссийскую премию «Возвращение» для ветеранов специальной военной операции.
Позже представители федеральных ведомств обсудили вопросы социального сопровождения бойцов на масштабном семинаре.