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Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»
Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР
Главная задача группировки войск «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.
«Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики», – заявил Герасимов. Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.
Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.
Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.
В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.
Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.
Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.
Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.