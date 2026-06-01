Сальдо сообщил об отражении атаки БПЛА на трассе «Новороссия»
В Херсонской области мобильные огневые группы отражают атаки украинских беспилотников на автомобильную трассу Р-280 «Новороссия», ведущую в Крым, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Внимание, трасса Р-280 «Новороссия» – мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА», – написал глава региона на платформе Max.
Губернатор также подчеркнул, что на территории Херсонской области по-прежнему сохраняется угроза новых налетов вражеских дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинские беспилотники заминировали участок трассы «Новороссия».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о защите трассы «Новороссия» Минобороны.
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал минирование ВСУ трассы «Новороссия» военным преступлением.