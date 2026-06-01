Сальдо сообщил об отражении атаки БПЛА на трассе «Новороссия»

Более 10 млн россиян поучаствовали в предварительном голосовании «Единой России»

Tекст: Ольга Иванова

Более 1300 участников специальной военной подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя партии Дмитрия Медведева.

«Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной», – заявил политик.

По словам Медведева, в качестве избирателей во время партийного праймериз свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Госдуме составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки извне нарушить работу цифровой системы. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник.

В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более 4 тыс. человек.

На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.