В Крыму назвали минирование трассы «Новороссия» варварской выходкой

Константинов назвал минирование ВСУ трассы «Новороссия» варварской выходкой
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал минирование ВСУ трассы «Новороссия» военным преступлением.
«Противник пошел на очередное военное преступление против мирного населения и гражданского транспорта, стараясь запугать людей своими варварскими выходками», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости».
По мнению парламентария, киевские власти целенаправленно пытаются создать невыносимые условия для жителей новых регионов. При этом западные страны упорно игнорируют произвол, который творится по отношению к российским территориям, добавил спикер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска дистанционно заминировали участок трассы «Новороссия» на границе Херсонской и Запорожской областей.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о сбросе украинскими беспилотниками взрывных устройств на эту автомобильную дорогу.
Министр транспорта региона Николай Лукашенко опроверг слухи о полном закрытии данной федеральной магистрали.