    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    СМИ указали на особенность фото Путина и Трампа в Белом доме
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет
    Немецкие предприниматели впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 17:32 • Новости дня

    В Китае сообщили о закрытии Желтого моря для стрельб

    Tекст: Ольга Иванова

    Народно-освободительная армия Китая проведет двухнедельные военные учения с боевыми стрельбами в акватории южной части Желтого моря.

    Китайские военные запланировали проведение маневров с первого по 14 июня, передает РИА «Новости». Мероприятия начнутся в полночь первого июня по местному времени.

    Управление морской безопасности КНР опубликовало точные координаты района проведения стрельб. На время учений вход в указанную акваторию будет строго запрещен для обеспечения безопасности.

    Дополнительные подробности о привлекаемых силах и средствах на данный момент не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая военно-морские силы Китая направили авианосную ударную группу в западную часть Тихого океана для проведения учений.

    В конце апреля вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова одиннадцать кораблей Народно-освободительной армии Китая.

    В прошлом году китайские военные ограничили доступ для гражданских судов в акваторию Южно-Китайского моря из-за маневров.

    31 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал массовые погромы в Париже ошибкой бюрократов ЕС
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую «бюрократы ЕС» не могут признать и решить.

    Спецпредставитель президента России по связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кадры уличных погромов, передает РИА «Новости». В социальной сети X он отреагировал на видеозапись испанского журналиста Хавьера Негре, демонстрирующую разбитые витрины и автомобили.

    «Бесконтрольная иммиграция - это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», - написал российский чиновник. Автор ролика охарактеризовал происходящее на улицах как сцены настоящей гражданской войны.

    Волнения охватили город после триумфа клуба Paris Saint-Germain в финале Лиги чемпионов. В субботу французская команда обыграла английский Arsenal в серии пенальти и второй год подряд завоевала престижный трофей.

    По данным газеты Figaro, ссылающейся на главу МВД Лорана Нуньеса, в ходе массовых акций правоохранительные органы задержали 416 агрессивных болельщиков по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались массовые беспорядки.

    Около стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на меняющую Европу массовую иммиграцию.

    31 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская гимнастка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

    Судьи высоко оценили мастерство 15-летней девушки в упражнениях с обручем, передает РИА «Новости»

    Соревнования проходят в болгарском городе Варне с 27 по 31 мая. Отечественные атлеты выступают на турнире под национальным флагом и с гимном страны.

    Соответствующее решение о допуске россиян к международным стартам с государственной символикой принял исполком World Gymnastics 17 мая. Вскоре аналогичную позицию официально утвердил Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях на турнире в Варне.

    Днями ранее россиянка Яна Заикина выиграла золото на этом первенстве Европы среди юниоров.

    В апреле Международная федерация гимнастики вынесла Софии Ильтеряковой официальное предупреждение за инцидент с флагом Украины.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    31 мая 2026, 01:16 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

    «Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.

    В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.

    31 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие Корпуса морской пехоты США в ходе учений на Филиппинах испытали систему противодействия беспилотникам MADIS, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), комплекс состоит из двух бронемашин MADIS (Marine Air Defense Integrated System), оснащенных радаром, ракетами Stinger, пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Главная цель разработки заключается в предоставлении военным выбора между орудиями, ракетами и средствами подавления для защиты объектов без лишних затрат, пишет РБК.

    Идея системы MADIS как средства борьбы с БПЛА заключается в том, чтобы предоставить военным несколько вариантов контрмер – орудия, ракеты или средства РЭБ – чтобы они могли выбрать наилучший способ защиты войск и других объектов от дронов, не полагаясь только на дорогостоящее вооружение.

    Ключевой особенностью комплекса стала возможность стрельбы 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактным взрывателем.

    Бывший техник НАТО Стивен Сойер отметил, что такие снаряды менее точны, но обходятся значительно дешевле. Пять выстрелов стоят около 11 тыс. 250 долларов, тогда как одна ракета Stinger оценивается в 430 тыс. долларов, а перехватчик Coyote – от 100 до 125 тыс. долларов.

    Специалист добавил, что новые снаряды отлично справляются с аппаратами семейства Shahed. Однако оборонные предприятия все еще испытывают трудности с массовым выпуском таких боеприпасов. «Бесконтактные взрыватели – это точные электромеханические устройства, и производителей, которые создают их в больших масштабах, немного», – резюмировал Сойер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о поиске новых методов борьбы с недорогими иранскими дронами.

    Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская сообщила о разработке экономичных средств противодействия беспилотным аппаратам.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения зенитных ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения подобных целей.

    30 мая 2026, 18:45 • Новости дня
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, поэтому найдут способ оказать им помощь, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет заявил, что американские власти продолжат искать пути для оказания военной поддержки Киеву, передают «Вести».

    Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть Украину способной к самозащите.

    «Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», – заявил руководитель американского оборонного ведомства.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Вашингтона предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский направил письмо президенту США и Конгрессу США с просьбой восполнить критическую нехватку средств противоракетной обороны на Украине.

    Ранее американские власти оставили без ответа послание Владимира Зеленского  о нехватке средств противовоздушной обороны.

    До этого глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства систем ПРО.

    Месяцем ранее Пентагон направил Киеву размороженную военную помощь на сумму 400 млн долларов.

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    31 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко ответил на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и напомнил об «очень серьезной цели» на Украине «недалеко от Беларуси».

    Во время саммита ЕАЭС в Астане президента Белоруссии попросили прокомментировать агрессивные заявления Киева о потенциальных ударах по 500 объектам в республике, передает ТАСС.

    «Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», – заявил Александр Лукашенко.

    Политик добавил, что считает подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней. «Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», – сказал Лукашенко.

    «Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», – добавил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    В ответ Александр Лукашенко отказался реагировать на подобные заявления украинского лидера.

    На фоне этих событий белорусская сторона зафиксировала попытки атак украинских беспилотников на границе.

    31 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его страна, вероятно, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, сказал он газете Financial Times (FT).

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году, передает ТАСС. Политик рассчитывает избежать жесткой критики благодаря поддержке американского лидера Дональда Трампа, о чем он рассказал британской газете Financial Times.

    Бабиш подчеркнул особый характер своих отношений с президентом США. «Я встречался с американским лидером пять раз и подвергался за это критике, но теперь рассчитываю на преимущество», – заявил политик.

    Проект военного бюджета страны на 2026 год формально сверстан на уровне 2,1% ВВП. При этом в данную сумму заложены траты на строительство автомагистрали, что не учитывается по стандартам Североатлантического альянса. Правительство вынуждено бороться с серьезным дефицитом средств, оставшимся от предыдущего руководства.

    Ожидается, что вопрос финансирования станет главной темой предстоящего июльского саммита в Анкаре. Европейские страны всерьез опасаются недовольства Вашингтона. Ранее американские представители неоднократно требовали от союзников подробных отчетов об увеличении военных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум об обязательном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.

    Бывший тогда лидером оппозиции Андрей Бабиш назвал эту цель совершенно нереалистичной для Чехии.

    В декабре прошлого года президент республики Петр Павел назначил политика новым премьер-министром страны.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

    31 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    @ Alexander Kulebyakin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поклонники французского клуба выразили восторг выступлением российского голкипера Матвея Сафонова, который помог команде завоевать престижный европейский трофей.

    Фанаты «Пари Сен-Жермен» высоко оценили игру вратаря Матвея Сафонова после победы клуба в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу французская команда одолела лондонский «Арсенал» в финале турнира, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Российский голкипер провел на поле весь матч. «Царь!!!» – написал один из пользователей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Другие болельщики называли его лучшим вратарем в мире и призывали стать легендой парижского клуба.

    В свои 27 лет спортсмен вошел в историю как первый россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе парижан, однако тогда провел финальную игру против «Интера» на скамейке запасных.

    За время выступлений во Франции Сафонов успел собрать внушительную коллекцию наград. Помимо европейских успехов, он дважды выиграл чемпионат страны, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, где в решающем матче отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    После завершения игры во Франции начались массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков.

    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    31 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

    Боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» сумел взять в плен троих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости». Информацией об успешных действиях подчиненного поделился заместитель командира взвода с позывным «Бальтазар».

    По словам офицера, российский морпех вышел прямо на позиции противника. Используя украинский язык, он быстро расположил к себе украинских солдат. При этом сам морпех является уроженцем Ленинградской области.

    «Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это было три человека», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штурмовики российской группировки «Восток» захватили в плен украинских военнослужащих в Запорожской области.

    В ноябре прошлого года бойцы этого же объединения взяли в плен восемь солдат противника в Днепропетровской области.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    31 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за сутки нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и улучшили тактическое положение на ряде направлений, уничтожив сотни военных и зарубежную технику.

    Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за прошедшие сутки группировки «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение на различных направлениях, нанеся существенный урон живой силе и технике ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

    В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, а также нанесли удары по национальной гвардии. Потери украинских войск составили до 185 военнослужащих, также уничтожены 19 автомобилей, 105-мм гаубица М101 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Здесь потери противника превысили 200 человек, уничтожены два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль MaxxPro, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    На Донецком направлении группировка «Юг» поразила силы трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника превысили 165 военнослужащих и включили четыре бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, РСЗО «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США.

    Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области, поразив до 340 военнослужащих ВСУ, уничтожив боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив более 445 военнослужащих ВСУ и уничтожив три бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях.

    «Днепр» нанес удар по двум механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 50 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам производства, инфраструктуры, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 154 тыс. беспилотников, 661 ЗРК, 29 561 танк и другая бронетехника, 1729 РСЗО, 35 151 орудие и миномет, а также 62 952 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Несколькими днями ранее российские войска нанесли удары по подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях.

    В середине месяца подразделения группировок «Север» и «Восток» освободили населенные пункты Чайковка и Чаривное.

    СМИ: ООН оказалась на грани банкротства
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть
    Дмитриев объяснил массовые погромы в Париже
    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе
    Политолог: Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

