Посольство в Турции сообщило о пострадавшей в ДТП с автобусом россиянке
Жертвами столкновения и возгорания пассажирского автобуса на юго-востоке Турции стали восемь человек, среди 33 раненых оказалась 19-летняя гражданка России, сообщило посольство РФ в Турции.
Авария произошла на автомагистрали Денизли – Айдын, где следовавший по маршруту Измир – Анталья автобус компании Pamukkale Turizm протаранил дорожное ограждение и мгновенно вспыхнул, передает РИА «Новости»
«В результате ДТП в районе Сарайкёй провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли восемь человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М., 30.12.2006 г. р., она была доставлена в больницу», – говорится в официальном заявлении посольства.
Дипломаты уточнили, что поддерживают постоянный контакт с местными властями и оказывают пострадавшей всю необходимую консульскую помощь. По последним данным турецкой прессы, среди восьми жертв автомобильной трагедии оказался один ребенок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на западе Турции в результате аварии с туристическим автобусом пострадали 46 человек.
Днем ранее в районе курортного поселка Бельдиби экскурсионный транспорт с 14 россиянами столкнулся с деревом.
В феврале на трассе Анталья – Испарта при опрокидывании пассажирского автобуса погибли восемь местных жителей.