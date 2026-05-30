Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».8 комментариев
Сборная России по художественной гимнастике выиграла серебро на ЧЕ
Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
Российская сборная заняла второе место в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает РИА «Новости».
Девушки завершили выступление с результатом 53,450 балла. Золотые медали достались команде Испании, набравшей 57,650 балла, а замкнули тройку лидеров представительницы Израиля с оценкой 53,350.
Помимо этого, россиянки стали обладательницами бронзовых наград в командном турнире. Спортсменки заработали 274,650 балла, уступив израильтянкам лишь по дополнительным показателям. Победительницами в этой дисциплине оказались хозяйки соревнований из Болгарии, получившие 277,600 балла.
Текущий чемпионат Европы продлится до 31 мая. Для российской команды этот старт стал первым крупным международным турниром за последние пять лет. Примечательно, что гимнастки выступают под официальным флагом своей страны.
Российские гимнасты получили право выступать на международных стартах под национальным флагом.
На первенстве Европы в Болгарии россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль среди юниоров.
Во время церемонии награждения украинская спортсменка София Краинская закрыла уши при исполнении российского гимна.