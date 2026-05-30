Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».8 комментариев
Командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь
Для восполнения масштабных потерь на фронте украинская армия направила в Сумскую область 27-й отдельный полк национальной гвардии из Черниговской области, сообщили в силовых структурах.
Острая нехватка личного состава вынуждает Киев задействовать резервы, передает РИА «Новости». По данным представителей российских силовых структур, в Сумскую область экстренно стягивают дополнительные силы.
«На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ», – сказал собеседник агентства.
Кроме того, украинские генералы активно отправляют на передовую бойцов прямо из учебных центров. В столкновения бросают даже те подразделения, которые долгое время находились в глубоком тылу.
В апреле украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 68-й отдельной егерской бригады из Донбасса.
В начале года ВСУ направили в этот регион стратегические резервы для сдерживания российских атак.
Осенью прошлого года военное руководство Украины переместило на данный участок фронта 53-й отдельный разведывательный батальон.