ВСУ перебросили разведбатальон с Донбасса в Сумскую область
В Сумской области отмечено появление украинского разведывательного батальона, который ранее действовал на донецком направлении, что связано с потерями ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
Командование ВСУ перебросило в Сумскую область 53-й отдельный разведывательный батальон с донецкого направления, чтобы восстановить боеспособность подразделений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
Собеседник агентства отметил: «Противник продолжает восстанавливать боевой потенциал, утраченный в результате безуспешных штурмовых действий. Для его восстановления командование ВСУ перебросило с донецкого направления 53-й отдельный разведывательный батальон».
По данным источника, эти меры связаны с неудачными атаками ВСУ, в ходе которых подразделения понесли серьезные потери. Теперь украинское командование усиливает группировку в Сумской области, чтобы восполнить потери и сохранить контроль над позицией на этом участке границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артиллерийского обстрела.