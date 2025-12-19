В Одессе поврежден отстойник с фурами для беспилотников ВСУ

Tекст: Мария Иванова

В результате ночного удара в Одессе был поражен отстойник, где находились грузовые автомобили с комплектующими для украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

«В Одессе есть попадание в отстойник для фур, которые перевозили комплектующие для украинских БПЛА», – отметил Лебедев. По его словам, удар пришелся именно по месту стоянки, где эти автомобили ожидали дальнейших распоряжений.

Информация о масштабах повреждений и возможных жертвах не уточняется. Ранее подобный транспорт часто привлекал внимание подполья в регионе из-за их связи с военной логистикой ВСУ. Официальные украинские источники пока не комментировали происшествие.

Напомним, накануне российские силы нанесли удар по заводу в городе Лозовая Харьковской области, где украинская армия ремонтировала бронетехнику.

Ранее подполье сообщило о ночном ударе по зданию СБУ в Кривом Роге.