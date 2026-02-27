Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Лихачев: У ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП
Ремонтные бригады начали восстановление энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС, поврежденной украинскими ударами, там действует режим прекращения огня, сказал глава Росатома Алексей Лихачев.
В районе атомной электростанции действует локальный режим прекращения огня, что позволило начать починку линии «Ферросплавная-1», пояснил Лихачев, передает РИА «Новости».
Также восстанавливается открытое распределительное устройство Запорожской АЭС, пострадавшее от атак ВСУ.
«Сами работы по времени займут не менее недели», – отметил глава госкорпорации.
За процессом наблюдают эксперты МАГАТЭ, находящиеся непосредственно на объекте. Договоренность о безопасности была достигнута при участии главы агентства Рафаэля Гросси и поддержке российских ведомств.
Ранее Лихачев сообщал об обсуждении сроков локального режима тишины для безопасного ремонта линии «Ферросплавная-1».