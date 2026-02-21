Лихачев: Россия обсуждает сроки режима тишины для ремонта линии «Ферросплавная-1»

Tекст: Вера Басилая

По словам Лихачева, Россия сейчас согласовывает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) сроки и условия введения режима тишины, необходимого для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1». Эта линия критична для энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, передает РИА «Новости». В переговорах участвуют также Минобороны, Росгвардия и МИД России.

Лихачев отметил, что ситуация в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, стремительно ухудшается. По его словам, инфраструктура города и социальные объекты практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

Он рассказал, что в пятницу дрон-камикадзе взорвался во дворе школы №4 прямо во время учебных занятий. Лихачев отметил, что только благодаря счастливой случайности никто из учеников и сотрудников школы не пострадал.

Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил о разработке плана подключения ЗАЭС к российским электросетям. Одна из действующих линий электропередачи была отключена после обстрелов.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ совершают атаки на Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей.

В январе на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, начались критически важные ремонтные работы.