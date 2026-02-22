Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
СК завершил осмотр места крушения вертолета в Приамурье
Завершены первоначальные следственные действия на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, в ходе которых обнаружили и изъяли телефон, принадлежавший пилоту, сообщает СК РФ.
Первоначальные следственные действия на месте крушения вертолета Robinson R44 в Амурской области завершены, передает РИА «Новости». В ходе осмотра специалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК обнаружили и изъяли предметы, важные для расследования, среди которых – телефон пилота.
Крушение произошло недалеко от населенного пункта Амаранка. На месте были найдены тела трех погибших: пилота, сотрудницы Следственного комитета и полицейской, которые возвращались с места гибели работника лесопилки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а Росавиация признала случившееся катастрофой.
В настоящее время назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы, а также продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Следствие проводит все необходимые мероприятия для установления причин трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson. Пилот разбившегося воздушного судна не имел права на управление вертолетом.