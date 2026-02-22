Асафов: ЕР видит в избирателе главного заказчика технологического суверенитета России

Tекст: Алексей Нечаев

«Для каждого избирателя, россиянина подобная практика крайне значима, поскольку заказчиком прорывных технологий являются не только система обороны и государство, но, по сути, и сам гражданин. Для него важно создание новых рабочих мест, а также технологические новации и их применение в жизни. Это относится к сфере инфраструктурного строительства, созданию различных материалов и новых видов транспорта, которые уже сейчас мы видим на Урале», – отметил политолог.

По его словам, на форуме работала отдельная площадка, посвященная технологическому лидерству, где собрались ректоры уральских вузов, представители добывающих и обрабатывающих предприятий – «Лукойла», Уральского электрохимического комбината (входит в Росатом) и других.

«Разговор был открытый и честный. Участники обсуждали необходимость технологического роста России, развития станкостроительной базы, кадровых подходов, инновационных лабораторий на базе вузов с будущими специалистами – нынешними студентами. Также поднимались вопросы применения и масштабирования опыта промышленных предприятий малого и среднего бизнеса», – рассказал эксперт.

Особое внимание, продолжил он, уделили искусственному интеллекту и робототехнике – созданию манипуляторов, беспилотных роботов для добычи полезных ископаемых в опасных условиях. Говорили также о ресурсной безопасности и разработке собственных композитных материалов.

«От всего вышеперечисленного зависит технологический суверенитет нашей страны. Поэтому я уверен, что часть этих предложений войдет в народную программу «Единой России», – заметил Асафов.

Он подчеркнул, что участникам форума было важно услышать самих работников отраслей. «Их успехи и вызовы, запросы, идеи известны зачастую лишь внутри предприятий, регионов или отдельных сфер деятельности. Эту информацию нужно делать достоянием общественности в широком смысле. Технологический суверенитет и передовые разработки – это основа гордости за страну для многих наших граждан», – пояснил спикер.

«Важно, что «Единая Россия» предоставляет площадку для честного и открытого разговора, создает пространство для дальнейшей проработки идей и включает их в свои программные документы. Это вносит огромный вклад в развитие ключевых для нашей страны отраслей и показывает вовлеченность партии в общегосударственную повестку», – резюмировал политолог.

Ранее «Единая Россия» провела в Екатеринбурге первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», посвященный развитию промышленности. Среди участников были представители власти всех регионов УрФО, главы предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов и другие, сообщает пресс-служба партии.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил, что партия была инициатором десятков законов, касающихся промышленности. По его словам, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 млрд рублей, свыше 100 млрд – на программу «Профессионалитет», 40 млрд – на создание инженерных школ в вузах.

Он отметил важность расширения производства композитных материалов, возвращения России в мировое гражданское авиастроение, рост доли российского оборудования в нефтегазовой отрасли, развития уникального вооружения для армии, создания Центра беспилотных систем и технологий.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» создано около 120 индустриальных и технопарков. По его словам, с 2021 года поддержано почти 4,5 тыс. проектов на 160 млрд рублей. Акцент сделан на восстановлении исторических регионов, где возобновлена работа более 250 предприятий.

Импульс к развитию получила регуляционная индустрия: она представлена почти тысячей предприятий, которые за пять лет вывели на рынок более 300 новых технических решений. «В рамках проекта «Профессионалитет» сформировано 158 образовательно-производственных кластеров. При вузах создано более 40 передовых инженерных школ технического профиля», – напомнил вице-премьер.

Он отметил важность обеспечения продовольственной безопасности, а также внедрение в производство высокотехнологичных станков и промышленных роботов, от чего зависит переход к экономике высоких зарплат.

Итоги работы партия подведет на восьми окружных форумах, а также соберет предложения, которые войдут в будущую программу «Единой России» на парламентских выборах – в ней впервые появится раздел, посвященный промышленности и технологическому суверенитету. Каждый желающий может внести предложения в народную программу партии на сайте: естьрезультат.рф.

