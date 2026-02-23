23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
Жители Одессы перекрыли дороги из-за отключения электричества
Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электричества
В Одессе произошла акция протеста с перекрытием дорог после длительных отключений электроэнергии в жилых районах города.
Украинское издание Страна.ua сообщило, что жители Одессы вновь перекрыли дороги в знак протеста против отсутствия электричества.
В Telegram-канале издания опубликовано сообщение: «В Одессе местные жители снова перекрыли дороги в знак протеста против отсутствия электричества».
Акции протеста и блокировки дорог стали регулярной реакцией на длительные отключения света, которые продолжаются на Украине последние недели, передает РИА «Новости».
Ранее, 20 февраля, издание также писало о том, что в Одессе уже происходили подобные протестные акции, вызванные проблемами с электроснабжением. Министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль в январе объявил о введении чрезвычайного положения в украинской энергетике. Директор компании Yasno Сергей Коваленко отмечал, что отключения электричества могут продолжаться более 16 часов в сутки.
Ранее жители Одессы также перекрыли улицу из-за массового отключения электроэнергии.