Жители Одессы перекрыли улицу из-за массового отключения света
В центре Одессы группа местных жителей вышла на улицу и перекрыла движение автотранспорта после очередного отключения электроэнергии, вызванного крупной аварией в энергосистеме.
Группа жителей Одессы перекрыла одну из улиц города из-за отсутствия электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как люди выражают недовольство затянувшимися отключениями.
В результате крупной аварии в энергосистеме Украины без света остались семь областей. Первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас наблюдается на севере, в центре страны и в Одесской области.
Одесситы, оказавшиеся без электроснабжения, требуют скорейшего восстановления подачи света и объяснений от местных властей. Ожидается, что работы по ликвидации последствий аварии могут занять несколько дней.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».