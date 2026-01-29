Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.0 комментариев
ВСУ сравнили с прикрывающей «либо шею, либо ноги» простыней
WSJ: ВСУ превращается в короткую простыню, прикрывающей либо шею, либо ноги
Американская газета Wall Street Journal из-за нехватки личного состава в ВСУ сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней, которая может прикрывать только «либо шею, либо ноги».
По мнению авторов издания, украинская армия становится похожа на «простыню, которая слишком коротка и оставляет открытыми либо шею, либо ноги». Этот образ подчеркивает невозможность одновременно решать все задачи на фронте из-за дефицита людей, передает РИА «Новости».
Ситуацию усугубляет массовое уклонение от мобилизации. По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас в розыске находятся около 2 млн мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с воинским учетом. В то же время секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко ранее отмечал, что примерно 80% мобилизованных сбегают прямо из учебных центров.
Число уклонистов в стране, по прогнозам украинских чиновников, уже достигло миллионов. По мнению Костенко, вскоре количество дезертиров может приблизиться к численности самой армии. Это создает дополнительные трудности для формирования боеспособных частей и сдерживания наступления противника.
Число граждан, пытавшихся сбежать с Украины в Белоруссию, выросло в 356 раз.
Депутат Верховной рады обвинил ТЦК в том, что 99% случаев избиений мобилизованных на Украине скрываются.
Сотрудники украинских военкоматов начали использовать девушек в качестве «приманки» для поиска и задержания мужчин, подлежащих мобилизации.