Дрон ВСУ атаковал детсад в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

В детском саду «Солнышко» в селе Михайловка Скадовского округа повреждено здание котельной, указал губернатор в своем Telegram-канале.

В целях безопасности были эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.

На автодороге Скадовск – Новониколаевка в результате атаки загорелся грузовой автомобиль. В Брилевке удар дрона спровоцировал пожар в продуктовом магазине, а в селах Костогрызово, Клины, Буркуты и Гладковка повреждения получили частные дома. В Малых Копанях под удар попала трансформаторная подстанция.

Атаки затронули гражданский транспорт в Новой Каховке и Днепрянах, в Каховке пострадал гараж. ВСУ также обстреляли Алешки, Голую Пристань и ряд других населенных пунктов, используя артиллерию и беспилотники.

В начале марта в Новой Каховке четыре мирных жителя получили ранения в результате серии обстрелов со стороны ВСУ. В феврале в Железном Порту Голопристанского округа украинский беспилотник повредил центр социального обслуживания населения.