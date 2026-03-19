Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».5 комментариев
Дрон ВСУ атаковал детсад в Херсонской области
Беспилотник украинских военных сбросил взрывчатку на детский сад в одном из сел Херсонской области, повреждена котельная, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В детском саду «Солнышко» в селе Михайловка Скадовского округа повреждено здание котельной, указал губернатор в своем Telegram-канале.
В целях безопасности были эвакуированы 35 человек, из них 30 детей.
На автодороге Скадовск – Новониколаевка в результате атаки загорелся грузовой автомобиль. В Брилевке удар дрона спровоцировал пожар в продуктовом магазине, а в селах Костогрызово, Клины, Буркуты и Гладковка повреждения получили частные дома. В Малых Копанях под удар попала трансформаторная подстанция.
Атаки затронули гражданский транспорт в Новой Каховке и Днепрянах, в Каховке пострадал гараж. ВСУ также обстреляли Алешки, Голую Пристань и ряд других населенных пунктов, используя артиллерию и беспилотники.
В начале марта в Новой Каховке четыре мирных жителя получили ранения в результате серии обстрелов со стороны ВСУ. В феврале в Железном Порту Голопристанского округа украинский беспилотник повредил центр социального обслуживания населения.