    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 13:24 • В мире

    Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Новейшая американская штурмовая винтовка М7, которая должна прийти на смену знаменитой М4, подвергается жесткой критике. Каковы претензии к данному стрелковому комплексу – и как они связаны с происходящем и внутри американских вооруженных сил в связи с конфликтом с Ираном, и с российской спецоперацией на Украине?

    Война в Иране, обнажившая ряд проблем ВС США, наверняка заставит Пентагон пересмотреть приоритеты военного строительства, сообщают западные СМИ. Так, The New York Times полагает, что из-за перерасхода боеприпасов Вашингтон будет вынужден изменить концепцию глобального военного присутствия, сократив свои войска в ряде регионов.

    Наверняка произойдет и пересмотр ряда программ вооружений, прежде всего самых неоднозначных и дорогостоящих. И один из вероятных кандидатов на заморозку – проект перевооружения сухопутных войск США по программе NGSW (Next Generation Squad Weapon Rifle – оружие отделения нового поколения).

    О потребности в новом индивидуальном оружии в США в очередной раз заговорили на исходе войны в Афганистане. Главная претензия была не столько к знаменитой винтовке М4, сколько к ее патрону калибра 5,45 – по мнению американских военных, недостаточно мощному. Дескать, он не позволял надежно поражать цели на значительных дистанциях, характерных для боя в горных и пустынных условиях.

    Это и стало толчком для программы NGSW. По данной программе американская пехота должна получить новые штурмовые винтовки М7 и пулеметы М249 – они должны заменить винтовки М4, ручные пулеметы M249 SAW, а возможно, и единые пулеметы М240 под патроны 7,62х51 НАТО.

    В 2022 году, когда был определен победитель конкурса, новинка позиционировалось как революция в стрелковом деле, открывающая перед пехотинцами принципиально новые возможности. Действительно, М7 в комплекте с современными цифровыми прицельными комплексами позволяет добиться впечатляющей точности на дистанции до 500 м. С новым оружием можно вести бой с противником на дистанциях, не доступных для обычных штурмовых винтовок. И

    главную роль тут играет новый патрон 277 SIG FURY (6,8 х51) – значительно превосходящий по мощности, настильности и дальнобойности не только автоматный (калибра 5,45), но и пулеметно-винтовочный (калибра 7,62х51) патрон НАТО.

    Однако начавшаяся в марте 2024 года эксплуатация в войсках этого оружия выявила ряд проблем. За мощность и точность пришлось платить – весом оружия и боеприпасов к нему. Так, вес незаряженной М7 составляет почти четыре килограмма, а в боевой конфигурации – с прицелом, боекомплектом и ДТК (дульным тормозом-компенсатором) закрытого типа – около пяти с половиной килограммов. То есть на два килограмма тяжелее М4 и на полтора килограмма – М16.

    Носимый боекомплект бойца сократился на 70 патронов и составил 140 штук (семь 20-зарядных магазинов) вместо 210, что вызывает серьезные нарекания военнослужащих. Военные называют ее «снайперской винтовкой, которую пытаются выдать за автомат»: она слишком сложна для неподготовленного бойца и недостаточно надежна.

    Высокоскоростной винтовочный патрон, создающий большое давление и соответственно серьезную нагрузку на оружейную систему, серьезно снижает ее ресурс, эксплуатационную прочность и надежность. Для винтовки также характерна значительная отдача.

    Иначе говоря, М7 является не штурмовой, а полноценной автоматической винтовкой со всеми особенностями, присущими этому классу оружия.

    Напомним, что западный блок, не желавший отказываться от винтовочно-пулеметного патрона в пользу промежуточного, долгое время изготавливал под такой боеприпас винтовки, которые являлись штурмовыми лишь по названию: FN-FAL, M14, G-3, причем часть FN-FAL и M14 выпускалась вообще без опции автоматического огня, который был признан для них неэффективным. То есть одна из самых главных функций штурмовых винтовок у них отсутствовала. Что и привело, в конце концов, к переходу к промежуточному патрону 5,56х45, как основному для индивидуального оружия блока НАТО. И теперь американские оружейники вновь вернулись к уже отвергнутой ранее концепции дальнобойной и мощной винтовки пехотинца.

    Производитель винтовки М7 – американский филиал Sig Sauer – прислушивается к критике и старается усовершенствовать оружие. В частности, была предложена «улучшенная М7» уменьшенного размера и линейных размеров. Но в результате увеличивается отдача из-за меньшей массы винтовки, усиливаются звук выстрела и дульное пламя из-за более короткого ствола, растет и так чрезмерная ударная нагрузка на механизм оружия.

    Кстати, опыт СВО, к которому американцы присматриваются чрезвычайно внимательно, подтверждает общую тенденцию современных конфликтов: боестолкновения пехоты в поле, где дистанция боя превышает две сотни метров, являются редким исключением. А возможность точного автоматического огня во время штурмовых действий в городе, при столкновении в лесопосадках, при отражении атаки FPV-дронов, является чрезвычайно важной и постоянно востребованной.

    В современном бою индивидуальное оружие бойца служит прежде всего инструментом ближнего боя и средством самообороны.

    Причем на СВО, по причине доминирования среди средств поражения FPV-дронов, все больше бойцов вооружаются гладкоствольными ружьями, как главным средством борьбы с угрозой «малого воздуха». Очевидно, что тем же путем будут вынуждены пойти и бойцы ЦАХАЛ, столкнувшиеся с атаками FPV-дронов «Хезболлы», и американцы, если они все же начнут сухопутную операцию против Ирана.

    Добавим, что выдвигаться на позиции через «зону смерти», созданную БПЛА, пехоте приходится пешим порядком, неся на себе оружие, боекомплект и множество других необходимых вещей, где каждый грамм имеет большое значение. Низкая эксплуатационная надежность, помноженная на суровые боевые условия, также не в пользу комплекса М7–М250. Его очевидный плюс – способность пробивать большинство бронежилетов – в силу вышеперечисленных обстоятельств не может быть в таких условиях реализован в полной мере.

    И первый «звонок» для детища Sig Sauer прозвенел: от М7–М250 NGSW в марте текущего года отказались в корпусе морской пехоты и в SOCOM (командование ССО США). Морпехи предпочли остаться с недавно выбранным ими карабином М27 (в девичестве НК-416) под опять же стандартный патрон 5,56х45 НАТО.

    Тут следует отметить, что внедрение нового массового стрелкового оружия вообще непростая и дорогая задача, а если его боеприпас совершенно новый, то это многократно ее усложняет и увеличивает ее стоимость. Поскольку необходимо создать огромные стратегические запасы патронов и обеспечить места их хранения. Кроме того, в данном случае это отход от единого западного стандарта, что создает большие логистические проблемы НАТО, если, конечно, страны альянса не пожелают перейти на новый калибр, что маловероятно. Стоят ли немногочисленные плюсы нового комплекса того, чтобы решать все перечисленные проблемы, – вопрос риторический.

    Волей неволей Пентагон должен срочно латать дыры, выявленные текущей войной (ПВО/ПРО, дроны и борьба с ними, гиперзвук). Все это крайне усложнит перевооружение сухопутных войск США неоднозначным и дорогим стрелковым оружием – полная стоимость одной винтовки М7 составляет 15 тыс. долларов, при том что М4 в базовом обвесе стоит 2 тыс. долларов. Новый стрелковый комплекс может постичь участь российского автомата АН-94, который оказался слишком сложным и нишевым. Но его хотя бы можно использовать как оружие ограниченного стандарта, поскольку в нем применяется штатный патрон 5,45х39, чего не скажешь про М7–М250.

    Таким образом, в целом программа NGSW, если не подозревать в ней банальный «распил» бюджета, выглядит странно.

    Для ее обоснования в Пентагоне взяли частный эпизод боевых действий (перестрелка на дальних дистанциях) и на его абсолютизации запустили проект, игнорирующий один из многократно подтвержденных законов конструирования стрелкового оружия, гласящий: «автоматический огонь с рук винтовочным патроном – не эффективен».

    Трудно не вспомнить слова американского оружейного эксперта Питера Кокалиса, сказанные им в 1996 году, когда он комментировал очередную программу по замене М16/М4 «Целевое индивидуальное боевое оружие»: «Нам еще долго придется обходиться существующими винтовками под патрон 5,56х45». В нынешней ситуации программа NGSW с большой долей вероятностью будет свернута.

    А что же с новыми российскими автоматами? Вот как раз АКМ, АК-74, АК-74М, АК-12 и их модификации оказались правильным оружием для условий СВО. И это мнение не только наших бойцов, но и противника, у которого есть с чем сравнивать, поскольку ВСУ использует практически все стрелковое оружие западного блока. Но выдающаяся надежность и неприхотливость в обслуживании советской/российской системы в сочетании с достаточной точностью делают ее сегодня оптимальным выбором для текущей войны.

    Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    Прокуратура Швеции задержала китайского капитана танкера Jin Hui
    Иран установил новую зону контроля в Ормузском проливе
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    Умер видный советский военачальник Станислав Петров
    Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

