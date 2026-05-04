Инфекционист рассказал об особенностях передачи хантавируса

Инфекционист исключил возможность передачи хантавируса от человека к человеку

Tекст: Мария Иванова

Хантавирус не передается между людьми, заразиться можно только при контакте с грызунами или их испражнениями, передает РИА «Новости». Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. По его словам, инфекция представляет серьезную опасность из-за высокой летальности.

«Заражение хантавирусом происходит от мышевидных грызунов, от человека к человеку заразиться нельзя. При этом летальность довольно высокая», – отметил эксперт. Он предположил, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius могли заразиться на суше, контактируя с выделениями животных.

Никифоров предупредил о рисках заражения при уборке дач после зимы и на природе. Подозрение на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом, требует обязательной госпитализации.

Между тем власти Нидерландов организуют эвакуацию двух человек с симптомами хантавируса с судна Hondius, где от инфекции скончались три пассажира.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила случай заражения инфекцией на борту лайнера.