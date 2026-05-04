Пашинян заявил о планах углубить партнерство Армении с НАТО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества.
Глава армянского правительства провел переговоры с руководителем альянса, который прибыл в Ереван для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».
«В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности, текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Арменией и НАТО. Пашинян подчеркнул важность дальнейшего углубления партнерства, отметив шаги, предпринимаемые в направлении демократических реформ и развития потенциала в оборонной сфере», – говорится в заявлении армянского кабмина.
Кроме того, участники встречи затронули тему усилий по обеспечению стабильности в регионе и мире. В пресс-службе правительства добавили, что стороны подтвердили намерение развивать конструктивный диалог на основе общих ценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армянское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на повышение оборонных возможностей страны при поддержке НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Никола Пашиняна в опасном заигрывании с Европейским союзом. Позднее представители военного блока поддержали подписание совместной декларации о мире между Ереваном и Баку.