На Украине военкомы избили актера с бронью от мобилизации

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел с Вадимом Анохиным, которого удерживали около часа и не давали вызвать скорую помощь, передает ТАСС. Украинское издание «Страна» отмечает: «При этом оскорбляли и унижали». Пострадавший уже написал заявление в полицию.

Между тем, в Верховной раде предложили пересмотреть систему предоставления отсрочек. Депутат от партии «Слуга народа» Юрий Здебский заявил о необходимости проверить предприятия, оформляющие бронь сотрудникам. Парламентарий также призвал лишить привилегий украинцев, поступающих в вузы в зрелом возрасте ради уклонения от службы.

Для контроля за статусом военнообязанных предлагается создать специальный орган. С начала 2022 года число студентов на Украине выросло примерно в 8,5 раза и достигло 250 тыс. человек. Власти продолжают ужесточать правила призыва из-за острой нехватки личного состава в вооруженных силах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Одессе избили местного жителя до сильного кровотечения.

Восемь представителей ТЦК силой усадили в микроавтобус сопротивляющегося мужчину в шортах и тапочках.

Группа подростков отбила другого прохожего у силовиков прямо на улице.