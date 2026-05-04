Москву в праздники атаковали 26 украинских беспилотников

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, система ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил: «Уничтожены еще два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков». По его словам, за последние сутки было зафиксировано девять дронов, направлявшихся к столице.

Суммарно, по подсчетам агентства, со 2 по 4 мая на Москву было совершено двадцать шесть атак беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на российскую столицу. Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа.