    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня

    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    4 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска заняли позиции на окраинах Рай-Александровки и улучшили ситуацию в Красном Лимане, что позволяет продвигаться к важным дорожным узлам региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки на Славянском направлении, передают «Вести».

    Он отметил, что данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску и позволяет продвигаться в направлении канала Северский Донецк – Донбасс.

    Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска и является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов для ВСУ. Закрепление российских подразделений в этом районе предоставляет возможность для дальнейшего наступления в направлении ключевых транспортных артерий.

    Кроме того, Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана. Он подчеркнул, что в самом городе продолжаются городские бои, а позиции российских войск улучшаются.

    В марте начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что более половины Красного Лимана контролируется группировкой «Запад».

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР.

    Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы для попыток контратаки в Красном Лимане.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    4 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    ВСУ безуспешно попытались вывести офицеров из Константиновки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование организовало эвакуацию офицеров из Константиновки, но несколько попыток завершились неудачей для украинской стороны, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Украинское командование осознает неизбежность потери обороны в этом населенном пункте, по этой причине пытается вывести оттуда офицерский состав, сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что предпринятые попытки эвакуировать офицеров закончились для украинской стороны неудачно.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали скрывать от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    4 мая 2026, 07:45 • Новости дня
    Мобилизованные военные ВСУ сдались в плен под Закотным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованные украинские военнослужащие, отправленные в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в ДНР, начали сдаваться в плен, рассказал боец 7-й бригады 3-й общевойсковой армии российской группировки войск «Южная» с позывным «Десант».

    Мобилизованные украинские военные, отправленные в контратаку под Закотным на славянском участке фронта в ДНР, начали сдаваться в плен, передает РИА «Новости». По словам бойца 7-й бригады 3-й общевойсковой армии российской группировки «Южная» с позывным «Десант», на днях были взяты в плен двое военнослужащих из 81-й бригады ВСУ. «Выводим пленных, вот недавно два человека взяли из 81-й бригады – их отправили в контратаку, но они добровольно сдались, не настроены были воевать», – заявил «Десант».

    Один из пленных, Евгений Кашенко, пояснил, что их подразделению была поставлена задача отбить утраченные позиции у населенного пункта Закотное. «Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у Закотного… Мы решили сдаться, не хотели умирать», рассказал Кашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный рассказал, что командир ВСУ выстрелил своему бойцу в колено.

    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику.

    Бойцы ВС России взяли пленных с документами в тылу ВСУ.

    3 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем

    Tекст: Катерина Туманова

    В воскресенье, 3 мая, среднесуточная температура воздуха в Москве составила +15,3 градусов, что превысило 15-градусный критерий метеорологического лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Я уже рассказывал о том, что сегодня в Москве первый раз в нынешнем году температура воздуха преодолела 20-градусную отметку и о том, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала года – окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологического лета в столице рано.

    «По крайней мере «тест-драйв» летнего сезона в Москве начался», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи отметили, что в Москву пришла июньская жара. Климатолог Кокорин спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий, а неустойчивость погоды объяснил последствиями глобального потепления.



    4 мая 2026, 04:37 • Новости дня
    Внуково и Домодедово начали принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он в канале Max.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В аэропорту Внуково прием и отправление рейсов также ведется по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин  сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Ближе к утру силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве.

    4 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    В Энергодаре после удара ВСУ применили веерное подключение электричества

    Tекст: Вера Басилая

    В Энергодаре организовали веерную подачу электроэнергии по четыре часа для каждого района после повреждения линии электропередачи., сообщил глава Энергодара Максим Пухов.

    Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар перешел на схему веерных включений электроэнергии из-за удара Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре, сообщил в Max Пухов.

    С 30 апреля жители города сталкиваются с серьезными ограничениями подачи света: электроэнергия поступает поочередно в разные микрорайоны примерно по четыре часа каждому.

    Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что сейчас запитан 4-й микрорайон, затем будут включаться 3-й, 5-й и 7-й, после чего схема переходит на 1-й и 2-й микрорайоны.

    Для поддержания работы критически важной инфраструктуры задействованы резервные дизель-генераторы. Детские сады и школы продолжают работать, несмотря на перебои. Энергетики занимаются восстановлением сетей, однако сроки завершения работ пока неизвестны.

    Ранее мэр Пухов сообщил о гибели жителя Энергодара после удара ВСУ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм стал одной из визитных карточек киевского режима.

    4 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Дуэт ZALA и «Ланцет» уничтожил Leopard и Caesar под Добропольем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку Caesar на добропольском направлении в результате слаженной работы расчетов разведывательных БПЛА ZALA и барражирующих боеприпасов «Ланцет» соединения спецназа группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.

    ВСУ потеряли танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку Caesar на добропольском направлении благодаря совместным действиям расчетов БПЛА ZALA и барражирующих боеприпасов «Ланцет», передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, бойцы специального назначения группировки войск «Центр» обеспечили обнаружение техники противника, наведение и контроль уничтожения указанных вооружений формирований ВСУ.

    В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА ZALA оперативно выявили переброску техники ВСУ в тылу противника, быстро передали разведданные расчету «Ланцета», который нанес удар. Благодаря этим действиям техника противника была уничтожена.

    Оператор-разведчик Ильдар Калоев подчеркнул: «Запускаем разведку, находим цель, поступает команда применить изделие 51. Мы загружаем его и выдвигаемся на позицию, запускаем. Далее передаем управление на операторов». По его словам, техника развивается очень быстро: постоянно появляются новые дополнения, улучшается связь и защита от РЭБ.

    Еще один оператор, Николай Семеркин, отметил, что совершенствование аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта позволило увеличить дальность полета дронов. Он добавил, что современные антенны позволяют преодолевать практически любые средства радиоэлектронной борьбы.

    В Минобороны России заявили, что взаимодействие разведывательных дронов и «Ланцетов» создает условия для успешного наступления штурмовых подразделений на добропольском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э».

    Компания ZALA представила новую пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э».

    Беспилотный комплекс «Ланцет» используется для уничтожения катеров ВСУ.

    4 мая 2026, 06:20 • Новости дня
    В зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли за сутки 62 блиндажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южная группировка за сутки уничтожила 62 блиндажа и укрытия украинских боевиков на трех направлениях, также уничтожены четыре терминала Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Действия «Южной» группировки велись на краматорском, константиновском и славянском направлениях, указал Астафьев, передает ТАСС.

    Уничтожены восемь антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, семь наземных робототехнических комплексов. Поражено пять пунктов управления БПЛА, а также 62 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ.

    Также сбиты шесть украинских дронов.

    В конце апреля «Южная» группировка освободила Ильиновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок?

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

