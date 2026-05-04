Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву

Tекст: Дарья Григоренко

В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.