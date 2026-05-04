Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву
ВСУ использовали восемь дронов «Лютый» для ночной атаки на Москву
Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.
В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.
Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.
Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.
Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.