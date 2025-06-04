ZALA заявила о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно используются для защиты Крыма от атак украинских дронов, передает ТАСС. Как сообщает производитель этих комплексов, компания ZALA, недавно с их помощью был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7.

В компании подчеркнули, что «российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7». По данным ZALA, данная модификация катера была оборудована бортовым зенитно-ракетным комплексом, включавшим две американские управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder, предназначенные для поражения воздушных целей.

Применение «Ланцета» позволяет не только эффективно обнаруживать такие катера, но и своевременно их нейтрализовать, что существенно повышает безопасность в акватории Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Север» уничтожили боевую машину Bradley ударом дрона «Ланцет» в Сумской области. Министерство обороны России показало уничтожение танка Abrams с помощью дрона «Ланцет» в Курской области.