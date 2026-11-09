Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке

Tекст: Валерия Городецкая

«В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.

В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.