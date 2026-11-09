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Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке
Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке
Российские войска ведут ожесточенные бои в городе Дружковка Донецкой народной республики на славянско-краматорском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.
В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.