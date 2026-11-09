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    9 ноября 2026, 18:45 • Справки

    Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: зачем нужен ребенку и как его поставить

    Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: зачем нужен ребенку и как его поставить
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Отметка о российском гражданстве в свидетельстве о рождении подтверждает гражданство ребенка до получения им паспорта. Где и как оформить штамп, какие документы потребуются и как действовать в случае отказа?

    Зачем нужен штамп о гражданстве

    Штамп о гражданстве ребенка представляет собой отметку на обратной стороне свидетельства о рождении. Ее заверяют подписью сотрудника и гербовой печатью органа МВД. В документе указывается, на каком основании и когда подтверждено гражданство.

    Порядок проставления отметки установлен Указом Президента РФ от 22 ноября 2023 года № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации». Согласно этому указу, свидетельство о рождении с такой отметкой относится к документам, удостоверяющим российское гражданство ребенка до 14 лет. С 1 июня 2026 года документом, подтверждающим гражданство, также может быть отдельное свидетельство о его приобретении по рождению.

    Необходимо учитывать, что гражданство возникает не из-за штампа. Ребенок приобретает его по рождению, если это предусмотрено Федеральным законом № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Отсутствие отметки не лишает ребенка гражданства и не делает свидетельство недействительным. Однако без нее подтвердить гражданство в ряде ситуаций сложнее.

    Отметка может потребоваться в следующих случаях:

    • при оформлении загранпаспорта ребенку – как один из способов подтвердить гражданство;

    • при регистрации по месту жительства, если сведения о гражданстве ребенка нельзя получить из государственных информационных систем и нет другого подходящего подтверждающего документа;

    • при покупке билета на поезд по детскому льготному тарифу и посадке в поезд, если необходимо подтвердить российское гражданство ребенка.

    Где поставить штамп

    Чтобы поставить штамп о гражданстве ребенку, необходимо подать заявление одним из способов:

    • в подразделении по вопросам миграции МВД;

    • в МФЦ, если в нем принимают документы для МВД;

    • через портал «Госуслуги» в электронной форме;

    • в посольстве или консульстве России, если семья живет за рубежом.

    Обратиться можно в любое подразделение МВД, в том числе не по месту регистрации родителей. Записаться на прием заранее можно через Госуслуги или по телефону подразделения. Наличие нужной услуги в конкретном МФЦ рекомендуется уточнить на горячей линии.

    С 26 апреля 2026 года заявление об оформлении гражданства России, приобретенного по рождению, можно подать через портал «Госуслуги». МВД направляет в личный кабинет уведомление о принятии заявления к рассмотрению, а после принятия решения – уведомление об оформлении гражданства. Уведомление подписывается электронной подписью уполномоченного сотрудника МВД.

    Если отметка нужна на бумажном свидетельстве о рождении, необходимо обратиться в подразделение МВД и уточнить порядок ее проставления.

    Как поставить штамп о гражданстве ребенку: порядок действий

    Процедура получения штампа о гражданстве ребенку состоит из нескольких шагов:

    • выбрать подразделение МВД или МФЦ и записаться на прием либо подготовить электронное заявление на Госуслугах;
    • собрать оригиналы документов;
    • заполнить заявление на штамп о гражданстве ребенка;
    • подать документы лично или онлайн;
    • получить свидетельство с отметкой или электронное решение.

    Заявление об оформлении гражданства России, приобретенного по рождению, подается по форме согласно приложению № 7 к Положению, утвержденному Указом Президента РФ от 22 ноября 2023 года № 889. Заявление можно подать в подразделение МВД лично или в электронной форме через портал «Госуслуги». В нем указываются сведения о ребенке и втором родителе.

    Подать заявление вправе один из родителей. С 26 апреля 2026 года это также могут сделать усыновители, опекуны и уполномоченные представители органов опеки и попечительства. Присутствие ребенка, как правило, не требуется.

    Услуга предоставляется бесплатно, госпошлина не взимается.

    Сколько делают штамп о гражданстве ребенку

    Тем, кто уточняет, сколько делают штамп о гражданстве ребенку, необходимо учитывать следующие сроки. Согласно пункту 180 Положения, утвержденного Указом № 889, заявление рассматривается не более пяти рабочих дней. Срок отсчитывается со дня, следующего за днем подачи.

    На практике, если гражданство родителей подтверждено, отметку часто ставят в день обращения. При подаче через МФЦ срок может увеличиться на один-два рабочих дня из-за передачи документов в МВД. В консульствах за рубежом рассмотрение может занимать больше времени.

    Если ребенку скоро исполнится 14 лет, отметку рекомендуется оформить заранее, до подачи документов на паспорт. Прямого запрета подавать оба заявления одновременно законодательство не содержит, но на практике многие подразделения МВД требуют сначала поставить штамп. Порядок приема рекомендуется уточнить в выбранном подразделении заранее.

    Какие документы нужны для штампа о гражданстве

    Базовые документы для штампа о гражданстве ребенку:

    • заявление по установленной форме;
    • паспорт гражданина России родителя, который подает заявление;
    • свидетельство о рождении ребенка в оригинале;
    • документы, подтверждающие гражданство второго родителя, если они нужны в конкретной ситуации.

    В отдельных случаях дополнительно потребуются:

    • документы об усыновлении, если в свидетельстве о рождении усыновитель не указан родителем;

    • документы об установлении опеки или попечительства;

    • свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о перемене имени, если данные родителя в паспорте и в свидетельстве не совпадают;

    • перевод иностранного свидетельства о рождении с нотариальным заверением и апостилем или консульской легализацией, если ребенок родился за границей.

    Все документы представляются в оригинале. Документы на иностранном языке необходимо перевести на русский язык и заверить перевод у нотариуса.

    Справки о регистрации по форме № 8 или № 9, а также отметки о воинском учете в паспорте отца законодательством для этой услуги не предусмотрены. Если их требуют, рекомендуется попросить указать норму, на которой основано требование.

    Когда родитель – гражданин другой страны

    Ребенок приобретает российское гражданство по рождению в следующих основных случаях:
    • оба родителя или единственный родитель являются гражданами России, независимо от места рождения ребенка;
    • один из родителей – гражданин России, а другой – иностранец или лицо без гражданства, и ребенок родился в России;
    • один из родителей гражданин России, а другой иностранец, ребенок родился за рубежом, но не получает гражданство страны второго родителя и иначе остался бы лицом без гражданства.

    Если ребенок родился в России и один из родителей является гражданином РФ, согласие родителя-иностранца на оформление не требуется. Заявление подает родитель с российским гражданством. Дополнительно может потребоваться паспорт второго родителя с нотариально заверенным переводом. Если в свидетельстве о рождении уже указано гражданство родителей, это упрощает проверку.

    Если отцовство иностранца установлено после рождения ребенка или фамилия ребенка изменена, уже возникшее российское гражданство сохраняется.

    Что делать, если получили отказ

    Отказ в проставлении отметки чаще всего связан со следующими причинами:
    • неполный комплект документов или ошибки в заявлении;
    • расхождение данных в паспорте родителя и свидетельстве о рождении;
    • отсутствие перевода или легализации иностранных документов;
    • невозможность подтвердить гражданство родителя на дату рождения ребенка;
    • ребенок не приобрел гражданство по рождению в силу закона.

    Если гражданство родителя ставится под сомнение, проводится проверка принадлежности к гражданству. В этом случае до ее завершения отметку не проставят.

    Порядок действий при отказе:
    • запросить письменный отказ с указанием причины и правового основания;
    • устранить недочеты, если причина в документах, и подать заявление повторно;
    • при несогласии с решением подать жалобу руководителю подразделения или в вышестоящий орган МВД, в том числе через Госуслуги;
    • направить жалобу в прокуратуру;
    • обратиться в суд в порядке административного судопроизводства в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав.

    Письменный отказ имеет большее значение, чем устный ответ в окне приема. По нему можно проверить законность требования и приложить его к жалобе. Если заявление, поданное через Госуслуги, не рассмотрено в течение пяти рабочих дней, это является нарушением установленного срока и может стать основанием для обжалования.

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