Прожиточный минимум в 2026 году по регионам России: размеры, расчет и на что влияет

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум (ПМ) – это минимальная сумма денежных доходов, необходимая человеку для обеспечения базовых потребностей в течение месяца. Понятие закреплено Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Прожиточный минимум не является выплатой. Это расчетная величина, с которой сравнивают доходы граждан, чтобы определить их право на государственную поддержку. Для оценки уровня бедности Росстат использует отдельный показатель – границу бедности. Ее рассчитывают на основе прожиточного минимума 2020 года с учетом инфляции. В IV квартале 2025 года граница бедности составила 17 146 рублей, а доля россиян с доходами ниже нее по итогам 2025 года – 6,7%.

Показатель устанавливается в двух видах:

• федеральный – в целом по России;

• региональный – отдельно в каждом субъекте РФ.

Внутри каждого вида ПМ определяется для четырех категорий: на душу населения, для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей.

Чем отличается прожиточный минимум от МРОТ

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) часто путают, однако у них разное назначение.

МРОТ – это нижняя граница зарплаты за полностью отработанный месяц при полной ставке. Работодатель не вправе платить меньше. С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц.

Прожиточный минимум касается не зарплаты, а уровня доходов в целом. Он используется для назначения пособий, пенсионных доплат и ограничения взысканий по долгам.

Основные различия:

• МРОТ рассчитывается от медианной зарплаты, ПМ – от медианного среднедушевого дохода;

• МРОТ применяется в трудовых отношениях, ПМ – в социальной сфере и при взыскании долгов;

• МРОТ по закону не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения;

• МРОТ касается только работающих, ПМ – всех граждан, включая детей, пенсионеров и безработных.

Прожиточный минимум в России в 2026 году

Федеральный прожиточный минимум на 2026 год установлен статьей 8 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Величина действует с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Размеры федерального ПМ в 2026 году:

• на душу населения – 18 939 рублей;

• для трудоспособного населения – 20 644 рубля;

• для пенсионеров – 16 288 рублей;

• для детей – 18 371 рубль.

По сравнению с 2025 годом показатель вырос на 6,8%. В 2025 году ПМ на душу населения составлял 17 733 рубля, для трудоспособных – 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль.

Тем же законом уже определены значения на 2027 год: для трудоспособного населения – 21 470 рублей, для пенсионеров – 16 940 рублей, для детей – 19 106 рублей.

Какой прожиточный минимум в регионах в 2026 году

Прожиточный минимум по регионам России устанавливают высшие органы исполнительной власти субъектов. Значения на 2026 год были утверждены региональными постановлениями в октябре–ноябре 2025 года и действуют весь календарный год.

Региональные величины существенно различаются. На это влияют климат, стоимость продуктов и услуг, транспортная доступность и уровень цен в конкретной местности. Например, на Чукотке прожиточный минимум на душу населения примерно в 3,1 раза выше, чем в Липецкой и Тамбовской областях.

В каком регионе самый большой прожиточный минимум

Самые высокие значения в 2026 году установлены в северных и дальневосточных регионах:

• Чукотский автономный округ – 49 431 рубль на душу населения, 53 880 рублей для трудоспособных, 42 511 рублей для пенсионеров, 47 948 рублей для детей;

• Камчатский край – 33 333 рубля на душу населения, 36 333 рубля для трудоспособных, 28 666 рублей для пенсионеров, 32 333 рубля для детей;

• Ненецкий автономный округ – 31 060 рублей на душу населения, 33 855 рублей для трудоспособных, 26 712 рублей для пенсионеров, 32 026 рублей для детей;

• Ямало-Ненецкий автономный округ – 25 946 рублей на душу населения, 28 281 рубль для трудоспособных, 22 314 рублей для пенсионеров, 25 168 рублей для детей.

Таким образом, на вопрос, самый большой прожиточный минимум установлен на Чукотке.

В каком регионе самый низкий прожиточный минимум

Минимальные значения установлены в регионах Центрального Черноземья и Поволжья:

• Липецкая и Тамбовская области – 15 719 рублей на душу населения, 13 518 рублей для пенсионеров;

• Белгородская, Пензенская и Саратовская области – 15 909 рублей на душу населения;

• Республика Мордовия и Республика Татарстан – 16 098 рублей на душу населения.

Например, в Мордовии ПМ для трудоспособного населения составляет 17 547 рублей, для пенсионеров – 13 844 рубля, для детей – 15 615 рублей.

Прожиточный минимум в крупных городах и регионах

• Москва – 25 342 рубля на душу населения, 28 940 рублей для трудоспособных, 18 971 рубль для пенсионеров, 21 903 рубля для детей;

• Санкт-Петербург – 20 643 рубля на душу населения;

• Московская область – 20 615 рублей на душу населения;

• Кабардино-Балкарская Республика – 20 265 рублей на душу населения;

• Тульская область – 18 939 рублей на душу населения;

• Краснодарский край – 18 182 рубля на душу населения;

• Нижегородская область – 17 802 рубля на душу населения;

• Воронежская область – 16 666 рублей на душу населения, 18 166 рублей для трудоспособных, 14 333 рубля для пенсионеров, 16 166 рублей для детей.

Прожиточный минимум для пенсионеров по регионам

Прожиточный минимум для пенсионеров по регионам в 2026 году находится в диапазоне от 13 518 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 42 511 рублей в Чукотском автономном округе. Именно региональный, а не федеральный ПМ пенсионера используется для назначения социальной доплаты к пенсии. Поэтому при переезде в другой субъект размер доплаты может измениться.

Прожиточный минимум на ребенка в регионе

Прожиточный минимум на ребенка в регионе определяет размер единого пособия и других региональных детских выплат. В 2026 году он варьируется примерно от 15 тыс. рублей в регионах Черноземья до 47 948 рублей на Чукотке. Точное значение рекомендуется уточнять в постановлении правительства своего региона или на сайте Социального фонда России.

Что входит в прожиточный минимум

С 1 января 2021 года прожиточный минимум не рассчитывается по стоимости потребительской корзины. Его определяют исходя из медианного среднедушевого дохода, поэтому у ПМ нет фиксированного перечня товаров и услуг, из которого складывается сумма.

При этом прожиточный минимум по-прежнему предназначен для покрытия базовых расходов человека:

• на продукты питания;

• на непродовольственные товары – одежду, обувь, лекарства, средства гигиены;

• на услуги – жилищно-коммунальные, транспортные и другие обязательные платежи.

Как рассчитывается прожиточный минимум

С 1 января 2021 года действует порядок, введенный Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ. Законом установлено, что прожиточный минимум на душу населения в целом по России составляет 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Медианный доход – это уровень, выше которого получает доход половина населения, а ниже – другая половина. На 2026 год итоговая величина – 18 939 рублей на душу населения – закреплена статьей 8 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о федеральном бюджете.

Для отдельных социально-демографических групп ПМ рассчитывается в процентах от величины на душу населения:

• для трудоспособного населения – 109%;

• для пенсионеров – 86%;

• для детей – 97%.

Региональные величины устанавливаются постановлениями властей субъектов по правилам, утвержденным Правительством РФ. В их основе лежит федеральный ПМ и коэффициент региональной дифференциации, который учитывает уровень цен и природно-климатические условия. Например, для Чукотского автономного округа коэффициент составляет 2,61: 18 939 × 2,61 = 49 431 рубль.

Если региональный прожиточный минимум оказывается ниже федерального, в ряде случаев применяется федеральная величина. Это касается, в частности, сохранения доходов должника при взыскании задолженности.

На что влияет прожиточный минимум

От величины прожиточного минимума зависят:

• право на получение мер социальной поддержки для малоимущих семей и граждан;

• размер единого пособия на детей и беременных женщин;

• размер социальной доплаты к пенсии;

• сумма, которая сохраняется должнику при взыскании долгов;

• размер алиментов, если суд назначил их в твердой денежной сумме;

• минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже ПМ трудоспособного населения;

• официальный уровень бедности в стране и регионах.

Рост прожиточного минимума может повлечь увеличение ряда выплат и расширение круга получателей поддержки, поскольку повышается порог дохода для их назначения. Однако конкретный эффект зависит от правил назначения каждой выплаты.

Где используют прожиточный минимум

Единое пособие

Единое пособие назначается, если среднедушевой доход семьи ниже регионального ПМ на душу населения. Размер пособия на каждого ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального ПМ на ребенка. Например, в Москве базовый размер пособия в 2026 году – 10 951,50 рубля (50% от 21 903 рублей).

Социальная доплата к пенсии

Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже регионального ПМ пенсионера, назначается социальная доплата до этого уровня. В общую сумму входят не только пенсия, но и другие денежные выплаты: ежемесячная денежная выплата, региональные надбавки, денежные эквиваленты льгот. Например, если общая сумма таких выплат пенсионеру на Чукотке составляет 20 000 рублей, доплата составит 22 511 рублей. Доплата бывает федеральной или региональной в зависимости от соотношения региональной и федеральной величин.

Взыскание долгов и банкротство

Согласно части 1.1 статьи 99 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», должник вправе подать в службу судебных приставов заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Если региональный ПМ ниже федерального, сохраняется федеральная величина. Сохранение не происходит автоматически: без заявления доход защищается только в пределах общих ограничений на удержания.

Если на иждивении есть дети или нетрудоспособные родственники, сохранить сумму сверх прожиточного минимума можно только по решению суда.

Сохранить прожиточный минимум не получится, если с человека взыскивают алименты, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца или ущерба от преступления (часть 3.1 статьи 99 закона № 229-ФЗ). В этих случаях из зарплаты могут удерживать до 70%, даже если после этого у должника останется меньше прожиточного минимума.

При банкротстве гражданина у него также остается часть дохода. По закону из конкурсной массы исключаются денежные средства в размере не менее прожиточного минимума на самого должника и на лиц, находящихся у него на иждивении. Размер этой суммы может быть изменен арбитражным судом с учетом обстоятельств дела. Остальные доходы и имущество, кроме защищенных законом (например, единственного жилья), идут на погашение долгов.

Алименты

Если у плательщика нерегулярный доход или он получает его в натуральной форме, суд может назначить алименты в твердой денежной сумме. Как правило, ее устанавливают кратной прожиточному минимуму на ребенка в регионе (статья 117 Семейного кодекса РФ). Только такие алименты индексируются пропорционально росту ПМ. Алименты в долях от заработка от прожиточного минимума не зависят.

Статус малоимущих и другие меры поддержки

Прожиточный минимум используется при признании семьи или гражданина малоимущими. От этого зависят право на социальный контракт, бесплатную юридическую помощь, социальное жилье и другие региональные льготы.

Для получения любых выплат, привязанных к прожиточному минимуму, необходимо учитывать величину, установленную именно в регионе проживания. Актуальные данные рекомендуется проверять на сайтах региональных правительств, Социального фонда России или через портал Госуслуг.