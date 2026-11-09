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Путин наделил РАНХиГС статусом научно-методического центра в сфере госслужбы
Президент Владимир Путин подписал указ о наделении Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) статусом научно-методического центра в сфере государственной и муниципальной службы.
Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте обеспечит подготовку кадров, оценку профессионального уровня служащих и их ротацию.
Согласно документу, академия займется разработкой образовательных программ для чиновников и проведением фундаментальных исследований в интересах администрации президента и других госорганов. РАНХиГС также получила полномочия по созданию методов личностно-профессиональной диагностики претендентов на государственные должности.
Указ закрепляет за академией право утверждать собственные образовательные стандарты по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также обрабатывать сведения о лицах в кадровых резервах. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с документом в течение трех месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин распорядился создать в регионах университетские центры подготовки научных кадров.
В июле глава государства поручил официально ввести в правовое поле статус проходящих стажировку граждан.
В июне Путин сообщил о появлении в российских высших учебных заведениях образовательного модуля по изучению русского языка как государственного.