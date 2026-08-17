Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.2 комментария
Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику Татарстана
Минниханов: Китай является главным инвестором Татарстана
Объем торговли между Татарстаном и Китаем превысил 3 млрд долларов благодаря активному развитию совместных проектов и укреплению двустороннего партнерства, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Глава региона Рустам Минниханов выступил на церемонии открытия международного форума «Ростки».
«Отрадно, что татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом, становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран. Наш товарооборот в прошлом году достиг рекордных значений и составил 3,35 млрд долларов. Китай – главный инвестор нашей республики», – заявил Минниханов, передает РИА «Новости».
Глава Татарстана подчеркнул важность открытого диалога в современных условиях. Совместная работа с зарубежными партнерами помогает находить эффективные решения, создавать производственные цепочки и внедрять инновации для экономического роста.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил устойчивый рост двустороннего экономического сотрудничества. За первые семь месяцев 2026 года объем торговли между странами увеличился на 26,3%, достигнув 159,2 млрд долларов. Дипломат спрогнозировал установление нового исторического максимума по итогам текущего года при сохранении стабильного уровня инвестиций.
Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16-19 августа. Он проводится с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй спрогнозировал установление нового рекорда в двусторонней торговле к концу года.
Президент России Владимир Путин отметил уверенную положительную динамику товарооборота двух стран.