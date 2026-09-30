Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжений капиталов и людей.0 комментариев
ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку
Российские войска освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
В кольце окружения в Харьковской области освобожден населенный пункт Шабельное, также подразделениями группировки «Север» взято под контроль Толстодубово в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Егоровку в Запорожской области.
Об освобождении трех населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.
Днем ранее они освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.
А до этого армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.