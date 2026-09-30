ВС России нашли в зоне СВО неразорвавшуюся американскую ракету APKWS

Вооруженным силам России досталась целая ракета США для истребителей F-16

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России обнаружили неразорвавшуюся ракету APKWS II производства США. Боевая часть боеприпаса не сработала, и он остался полностью целым после приземления, передают СМИLenta.ru со ссылкой на «Военный осведомитель».

Переданные Киеву ракеты этого типа используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, они включены в арсенал переданных Украине истребителей F-16AM.

Система APKWS позволяет модернизировать неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70, превращая их в высокоточное оружие. Ракета оснащена блоком WGU-59/B, который включает инерциальную систему наведения и оптическую головку самонаведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили о неспособности военно-промышленного комплекса США восполнить запасы ракет.

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon контракт на сумму до 20,7 млрд долларов для ускорения производства ракет AMRAAM, которые широко используются Вооруженными силами Украины.

На прошлой неделе российские военные уничтожили судно с западным оружием для украинской армии.