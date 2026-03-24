Марочко сообщил о расконсервации советских паровозов для ВСУ на Украине
Марочко сообщил, что командование Вооружённых сил Украины из-за нехватки современного железнодорожного подвижного состава начало использовать расконсервированные советские паровозы для перевозки вооружения и личного состава, передает ТАСС.
По его словам, причиной такого решения стал также дефицит электромощностей, что усложняет использование современных электровозов. Марочко отметил: «Украинское Минобороны из-за нехватки современного подвижного состава и дефицита электромощностей стало чаще использовать законсервированные советские паровозы для перевозки военных грузов и личного состава вооружённых формирований Украины».
Эксперт добавил, что командование ВСУ для маскировки своих перевозок использует гражданские вагоны предприятия «Укрзализныця», к которым прицепляют паровозы.
