Эксперт Киселев: ВСУ боятся перебрасывать технику из-за ударов России по ж/д путям
Украинские военные опасаются перебрасывать по железной дороге дорогую технику НАТО из-за российских ударов российских сил по железнодорожным маршрутам, заявил военный эксперт Виталий Киселев.
ВС России не прекращают удары вглубь Украины, по портовым строениям, складам с боеприпасами, находящимися в тылу, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
«За последние месяцы противник перестал использовать железную дорогу для перевозки, так как идут постоянные удары по ней. Они уже боятся, что большой состав с дорогостоящей западной техникой и вооружением может сойти с пути», – добавил специалист.
По этой причине украинские логисты пытаются поставлять такие виды техники через порты.
Он пояснил, что киевский режим поставляет западное вооружение и технику по морю, ссылаясь на «зерновую сделку и другие мирные соглашения».
Ранее Киселев сообщал, что украинское командование перебрасывает колумбийских наемников в Харьков.