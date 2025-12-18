Tекст: Алексей Дегтярёв

ВС России не прекращают удары вглубь Украины, по портовым строениям, складам с боеприпасами, находящимися в тылу, сказал Киселев в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

«За последние месяцы противник перестал использовать железную дорогу для перевозки, так как идут постоянные удары по ней. Они уже боятся, что большой состав с дорогостоящей западной техникой и вооружением может сойти с пути», – добавил специалист.

По этой причине украинские логисты пытаются поставлять такие виды техники через порты.

Он пояснил, что киевский режим поставляет западное вооружение и технику по морю, ссылаясь на «зерновую сделку и другие мирные соглашения».

Ранее Киселев сообщал, что украинское командование перебрасывает колумбийских наемников в Харьков.